OMS suspenda testele clinice cu hidroxiclorochina, medicamentul luat zilnic de Trump

Aceasta decizie vine ca urmare a publicarii, vineri, a unui studiu in revista medicala The Lancet, care considera ineficienta sauutilizarea clorochinei sau a derivatilor acesteia, cum ar fi hidroxiclorochina impotriva Covid-19, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cursul unei conferinte de presa online, precizand ca suspendarea a fost decisa sambata.OMS a lansat acum doua luni studii clinice in special cu hidroxiclorochina, numite "Solidaritate", cu scopul de a gasi un tratament eficient contra Covid-19.In prezent, "mai mult de 400 de spitale din 35 de tari recruteaza activ pacienti si aproape 3.500 de pacienti au fost recrutati in 17 tari", a explicat directorul OMS.Insa, potrivit studiului vast aparut in The Lancet, nici clorochina, nici derivatul hidroclorochina nu sunt eficiente contra Covid-19 la bolnavii internati, si aceste moleculeStudiul a analizat date de la aproape 96.000 de pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 internati in 671 de spitale intre 20 decembrie 2019 si 14 aprilie 2020, externati sau decedati ulterior.In jur de 15.000 dintre ei au primit una dintre cele patru combinatii (doar clorochina sau asociata cu antibiotic, doar hidroxiclorochina sau asociata cu acelasi antibiotic), apoi aceste patru grupe au fost comparate cu 81.000 de bolnavi din grupul de control care nu a primit acest tratament.Testele coordonate de OMS si de partenerii sai cu privire la hidroxiclorochina vor fi suspendate in timp ce "datele" colectate prin studiile Solidaritatea "vor fi examinate", a indicat Tedros Adhanom Ghebreyesus."Este vorba despre", a precizat Dr. Soumya Swaminathan care se ocupa de departamentul Stiintific al OMS.Hidroxiclorochina este un derivat al clorochinei, prescrisa de mai multe decenii contra malariei. Mai este prescrisa contra lupusului sau poliartritei reumatoide.Hidroxiclorochina cunoaste de la sfarsitul lui februarie o notorietate inedita de cand profesorul francez Didier Raoult a facut publice mai multe studii care, potrivit acestuia, arata o eficienta a hidroxiclorochinei asociata unui antibiotic, azitromicina.Popularizarea hidroxiclorochinei din prezent se datoreaza si presedintelui americanIn Brazilia, presedintele Jair Bolsonaro este convins de efectele sale, Ministerul Sanatatii recomandand folosirea medicamentului de catre toti pacientii cu simptome usoare.Luni, directorul OMS a amintit ca hidroxiclorochina si clorochina "sunt recunoscute in general ca sigure pentru pacientii cu boli auto-imune sau cu malarie".