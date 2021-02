Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine ca Europa ramane vulnerabila in fata COVID-19. "Exista o frontiera subtire intre speranta unui vaccin si falsul sentiment de siguranta"

"Zdrobitoarea majoritate a tarilor europene ramane vulnerabila", avertizeaza intr-o conferinta de presa directorul OMS pentru Europa Hans Kluge."Daca nu oprim transmiterea acum, beneficiile asteptate de la vaccinarea in lupta impotriva acestei pandemii ar putea sa nufie evidente", insista reprezentantul ONU.In opinia sa, "la ora actuala, exista o frontiera subtire intre speranta unui vaccin si falsul sentiment de siguranta".In toate cele 53 de tari din regiunea europeana a OMS - in care sunt incluse mai multe tari din Asia Centrala -, numarul contaminarilor saptamanale este mai mare un milion, insa acest total scade - de patru saptamani -, iar numarul mortilor din cauza covic-19 scade si el - de doua saptamani.In mod simbolic, numarul dozelor de vaccin administrate in regiune - 41 de milioane - a depasit numarul cazurilor inregistrate de la inceputul pandemiei - 36 de milioane.Date OMS arata insa ca doar 1,5% din populatia celor 29 de tari din Europa a fost vaccinata.In Uniunea Europeana (UE), 2,9% din populatie a fost vaccinata cu o doza de vaccin, potrivit unui bilantstabilit de AFP joi.Cel putin 5,83 de milioane de persoane au fost vaccinate cu a doua doza de vaccin, reprezenttnd 1,3% din populatia UE.Este important ca accesul la vaccin sa fie echitabil, indiferent cat de bogata este o tara, reafirma OMS."Accesul onechitabil la vaccin se poate intoarce impotriva noastra. Cu cat virusul persista mai mult, cu atat riscul unor mutatii periculoase este mai mare", avertizeaza Kluge.In regiunea europeanam 38 de tari au inregistrat cazuri de contaminare cu noua tulpina britanica , iar 19 tariau inegistrat contaminari cu varianta sud-africana, potrivit ultimelor date.