OMS: Tinerii sanatosi ar putea sa nu fie vaccinati pentru noul coronavirus inainte de 2022

Dr. Soumya Swaminathan, cercetatorul sef al OMS, a spus ca lucratorii din sectorul medical, cei din sectoarele esentiale si varstnicii vor primi primii vaccinul, dar ca detaliile referitoare la prioritati sunt inca stabilite de OMS si grupurile sale consultative. Si, desigur, un vaccin pentru noul coronavirus trebuie mai intai sa fie declarat sigur si eficace de catre OMS, Uniunea Europeana sau Statele Unite."Oamenii tind sa creada ca pe 1 ianuarie sau pe 1 aprilie vor lua vaccinul, iar apoi lucrurile vor reveni la normal. Nu va functiona asa", a spus Swaminathan.Ea a adaugat ca lumea va avea, speram, cel putin un vaccin sigur si eficace pana in 2021, dar acesta va fi disponibil in "cantitati limitate". Grupul consultativ strategic de experti in imunizare al OMS, sau SAGE, a publicat recent orientari pentru tari cu privire la modul de stabilire a prioritizarii diferitelor grupuri de oameni.Mai mult de 10 vaccinuri impotriva coronavirusului, din intreaga lume, se afla in studii clinice de faza finala, a spus Swaminathan, adaugand ca, pe masura ce diferite vaccinuri pot primi aprobarea pentru a fi distribuite, SAGE va publica indrumari cu privire la populatiile pentru care este cel mai potrivit vaccinul si cum sa fie distribuit."Majoritatea oamenilor sunt de acord ca va incepe cu lucratorii din domeniul sanatatii si lucratorii din prima linie, dar chiar si atunci trebuie sa definit care dintre acestia prezinta cel mai mare risc si apoi varstnicii si asa mai departe", a spus Swaminathan."Vor exista o multime de indrumari, dar cred ca o persoana obisnuita, un tanar sanatos ar putea fi nevoit sa astepte pana in 2022 pentru a obtine un vaccin".La fel ca OMS, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor si Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA se pregatesc sa acorde prioritate anumitor comunitati cu risc pentru distribuirea vaccinurilor.Dar situatia din SUA va arata probabil foarte diferit de cea a OMS. SUA si-au asigurat in mod independent sute de milioane de doze de vaccinuri de la sase companii care au vaccinuri in dezvoltare.Ooficiali de rang inalt din domeniul sanatatii din SUA au declarat ca tara ar putea avea suficiente doze pentru a vaccina fiecare american pana in primavara anului 2021, fiind posibila o distributie limitata pentru grupurile prioritare chiar din acest an.Inalti oficiali ai OMS au avertizat natiunile impotriva asigurarii dozelor de vaccin pentru propriii lor cetateni, precum au facut-o SUA si China, ceea ce directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a numit "nationalismul vaccinului".In schimb, OMS a lansat programul COVAX pentru a garanta accesul echitabil la aprovizionarea cu doze de vaccin pentru intreaga lume. Peste 170 de tari, inclusiv China si Regatul Unit, au investit in acest program, care disperseaza riscurile si beneficiile potentiale ale dezvoltarii vaccinului intre membrii sai."Trebuie sa ne asiguram ca ii vaccinam pe cei cu cel mai mare risc in fiecare tara, inainte de a vaccina pe toata lumea din cateva tari", a declarat miercuri dr. Maria Van Kerkhove, sefa diviziei pentru boli emergente si zoonoza a OMS.Orice plan de distribuire a vaccinului este, desigur, conditionat de un vaccin care este atat sigur, cat si eficace.Comentariile OMS vin la cateva zile dupa ce Johnson & Johnson a anuntat o pauza in studiul aflat in stadiu final pentru un vaccin, din motive de siguranta. Iar un studiu clinic in faza finala al AstraZeneca ramane in asteptare in SUA, dupa ce luna trecuta a fost oprit dupa o reactie adversa puternica la un pacient inrolat in cercetare.Astfel de pauze in studiile clinice nu sunt neobisnuite, spun oficialii din domeniul sanatatii, si indica faptul ca agentiile de reglementare iau masurile de siguranta adecvate in dezvoltarea vaccinurilor.