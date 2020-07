OMS trage un semnal de alarma dupa ce numarul de cazurile de coronavirus a crescut cu un milion in cinci zile

In sase luni si jumatete, pandemia a ucis mai mult de jumatate de milion de oameni, iar Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca situatia nu va reveni curand la normal, in special pentru ca au fost neglijate masurile de preventie."Prea multe tari se indreapta intr-o directie gresita, virusul ramane dusmanul public numarul unu", a spus el intr-o conferinta online de la sediul OMS din Geneva."Daca masurile de baza nu sunt respectate, singura directia in care va evolua pandemie va fi intr-una din ce in ce mai rea. "Rapoartele guvernamentale arata ca boala se accelereaza cel mai rapid in America Latina, care are mai mult de jumatate din infectiile lumii si jumatate din numarul total de morti Alte tari ale lumii, in special Statele Unite cu peste 3,3 milioane de cazuri confirmate, inregistreaza in continuare cresteri uriase intr-un prim val de infectii cu COVID-19, in timp ce altele "aplatizeaza curba".Statele Unite au raportat un record mondial in data de 10 iulie cand au fost depistate 69.070 de noi cazuri. In Brazilia, 1,86 milioane de persoane au fost confiramate pozitiv, inclusiv presedintele Jair Bolsonaro, si peste 72.000 de persoane au murit.Infectiile cu coronavirus cresc in aproximativ 40 de state din Statele Unite. Cu toate acestea, presedintele SUA, Donald Trump si oficialii Casei Albe, au spus in mod repetat ca boala este sub control si ca scolile trebuie sa se redeschida in toamna.