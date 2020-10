OMS: Una din 10 persoane e posibil sa fi contractat deja COVID-19. Ne indreptam spre "o perioada dificila"

Sute de milioane de persoane ar fi putut fi astfel infectate deja cu noul coronavirus, mult mai multe in comparatie cu bilantul actual, de aproximativ 35 de milioane, noteaza DPA."Cele mai bune estimari actuale ale noastre ne indica faptul ca aproximativ 10 procente din populatia globala este posibil sa fi fost infectate cu acest virus", a declarat luni la Geneva biroului executiv al agentiei specializate a Natiunilor Unite pentru sanatate directorul Departamentului de Urgente Medicale din cadrul OMS, Mike Ryan.Chiar daca numarul real al cazurilor este probabil mult mai mare decat cifrele raportate, estimarea OMS inseamna ca marea majoritate a oamenilor nu au anticorpi si continua sa fie in pericol de a contracta COVID-19, a subliniat oficialul din cadrul OMS."Variaza in functie de tara, variaza de la urban la rural, variaza in functie de grupuri. Dar ceea ce inseamna este ca vasta majoritate a lumii ramane in pericol", a spus Ryan."Ne indreptam in prezent spre o perioada dificila. Boala continua sa se raspandeasca", a subliniat el.In prezent, populatia lumii este de 7,8 miliarde de oameni, potrivit statisticilor ONU.