OMS: Virusul ar putea sa nu fie eradicat niciodata

Expertul in probleme de urgenta al organizatiei, Mike Ryan, a afirmat: "Acest virus poate deveni un alt virus endemic in comunitatile noastre si este posibil sa nu mai plece niciodata. Cred ca este important sa fim realisti si nu cred ca cineva poate prezice cand va disparea aceasta boala. Nu cred ca exista promisiuni si nici date.".El a mai afirmat ca lumea are un anumit control asupra modului in care se confrunta cu boala, desi a insemnat un "efort masiv" chiar daca se gaseste un vaccin., inclusiv cateva in studii clinice, dar expertii au subestimat dificultatile de a gasi vaccinuri care sa fie efective impotriva coronavirusurilor.Ryan a facut trimitere la vaccinuri pentru alte boli, cum ar fi rujeola, care nu a fost eliminata.