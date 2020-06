ONU: Viitorul vaccin impotriva COVID-19 trebuie considerat un "bun public global"

Ziare.

com

"Un vaccin impotriva COVID-19 trebuie privit ca un bun public global, un vaccin pentru oameni", a declarat el intr-o inregistrare video, mentionand ca mai multi lideri mondiali au lansat un apel in acest sens.Antonio Guterres a subliniat ca, odata cu criza noului coronavirus, campaniile de vaccinare au fost intrerupte: "Douazeci de milioane de copii" nu sunt vaccinati complet si "unul din cinci copii" nu este vaccinat deloc."Sa gasim un mod sigur de a continua vaccinarea" in pofida pandemiei, a afirmat el, "iar atunci cand va fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19, sa ne asiguram ca toata lumea are acces la el", relateaza AFP.In cadrul acestui summit virtual care reuneste peste 50 de tari si peste 35 de sefi de stat si de guvern, GAVI spera sa stranga 7,4 miliarde de dolari pentru a continua campaniile globale de vaccinare impotriva rujeolei, poliomielitei si febrei tifoide, perturbate in mare parte de epidemia de COVID-19.In cadrul summit-ului urmeaza sa fie lansate de asemenea apeluri la finantare pentru achizitionarea si producerea unui posibil viitor vaccin impotriva COVID-19, precum si de sprijin pentru distribuirea sa in tarile in curs de dezvoltare.Pentru vaccinul impotriva COVID-19, obiectivul Aliantei este sa stranga doua miliarde de dolari.Premierul britanic Boris Johnson, gazda acestui summit virtual, a facut apel la o "noua era a cooperarii mondiale" in domeniul sanatatii."Sper ca acest summit va fi momentul in care lumea se va aduna pentru a uni umanitatea in lupta impotriva bolilor", a declarat Boris Johnson, a carui tara este a doua cea mai afectata de noul coronavirus, cu aproape 40.000 de morti.Marea Britanie este cel mai important contributor la GAVI, cu 1,65 miliarde de lire sterline (1,85 miliarde de euro) promise pentru urmatorii cinci ani.