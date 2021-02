Mister total in ziua in care incepe programarea pentru vaccinarea cu AstraZeneca: "Nu stim sa va zicem ora sau daca chiar o sa fie asa"

Distribuirea celor 140 de cabinete:

Bucuresti - 22

Alba - 3

Arad - 4

Arges - 5

Bacau -5

Bihor - 5

Bistrita Nasaud - 2

Botosani - 3

Braila - 2

Brasov - 5

Buzau - 3

Calarasi - 2

Caras-Severin - 2

Cluj - 10

Constanta - 6

Covasna - 2

Dambovita - 4

Dolj - 6

Galati - 4

Giurgiu - 2

Gorj - 3

Harghita - 3

Hunedoara - 3

Ialomita - 2

Iasi - 8

Ilfov - 2

Maramures - 4

Mehedinti - 2

Mures - 5

Neamt - 4

Olt - 3

Prahova - 6

Salaj - 2

Satu Mare - 3

Sibiu - 4

Suceava - 5

Teleorman - 3

Timis - 10

Tulcea - 2

Valcea - 3

Vaslui - 3

Vrancea - 3

Operatorii sustin ca nu stiu si ca oamenii trebuie sa urmareasca pe platforma."Va recomand sa reveniti pe platforma din timp in timp sa verificati, ca nu stim nici noi ora exacta. Nu stim exact cand. Numai atat am fost informati, ca in decursul zilei o sa se bage locurile, acuma nu stim sa va zicem ora sau daca chiar o sa fie asa", spune operatorul de la call center."Aceste 180 de cabinete noi de vaccinare sunt distribuite la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul persoanelor cuprinse intre grupa de varsta 18 si 55 de ani, tinand cont de faptul ca acest tip de vaccin, la momentul actual, este recomandat pentru aceste grupe de varsta. Sunt incluse aici atat persoane cu boli cronice din aceste grupe de varsta, cat si persoane care deservesc activitati esentiale. Modalitatile de programare sunt neschimbate", a declarat Valeriu Gheorghita anterior.Valeriu Gheorghita a mai spus ca "probabil dozele vor fi incarcate in decursul dupa-amiezii". Cu toate acestea, se pare ca nici in ziua incarcarii locurilor nu s-a comunicat ora exacta.