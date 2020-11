Opt din zece medici din Galati vor sa se vaccineze pentru COVID-19, peste media nationala

Strict in privinta medicilor si a personalului cu studii superioare din Galati, proportia celor care sunt de acord cu vaccinarea este de peste 80%, scrie PressHub.ro "Concret, din 5.775 de cadre medicale, de ingrijire si personal TESA, din unitatile sanitare de stat si private, vor sa se vaccineze 3.786 de angajati, adica 65,56 la suta din totalul celor chestionati. In pirivinta medicilor, din 706 medici, 569 vor sa se vaccineze, ceea ce inseamna o proportie de 80,6 la suta", a precizat Ani Nistor, purtatorul de cuvant al DSP Galati.Datele arata ca personalul medical din Galati este in mai mica masura reticent in privinta vaccinarii anti-COVID, in comparatie cu media nationala. Cifrele disponibile pe plan nationala arata ca doar aproximativ jumatate din cadrele medicale s-au inregistrat pentru viitoarea campanie de vaccinare.