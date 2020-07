Opt judete nu au raportat niciun caz de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore

Datele oficiale arata ca, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 391 cazuri noi, 19 decese, 7.831 teste efectuate.Opt judete din tara au inregistrat zero cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, conform informatiilor transmise de GCS. Acestea sunt Arad, Caras-Severin, Cluj, Hunedoara, Satu Mare, Salaj, Teleorman si Timis.Pana in prezent, in Romania au fost confirmate 28.973 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.132 au fost externate, dintre care 20.026 de pacienti vindecati si 1.106 pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 4672. Arad 7073. Arges 9894. Bacau 6715. Bihor 6946. Bistrita-Nasaud 5737. Botosani 1.0458. Brasov 1.6949. Braila 24310. Buzau 63511. Caras-Severin 11912. Calarasi 18113. Cluj 69314. Constanta 48215. Covasna 29916. Dambovita 66817. Dolj 33318. Galati 1.02819. Giurgiu 27420. Gorj 26321. Harghita 34122. Hunedoara 66423. Ialomita 44424. Iasi 1.02625. Ilfov 79126. Maramures 21027. Mehedinti 20528. Mures 76229. Neamt 98030. Olt 28031. Prahova 56932. Satu Mare 8033. Salaj 12034. Sibiu 67335. Suceava 4.08736. Teleorman 16537. Timis 53438. Tulcea 18939. Vaslui 19340. Valcea 6341. Vrancea 1.10642. Mun. Bucuresti 3.396