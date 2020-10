Opt luni de epidemie in Romania. Ce s-a intamplat de la confirmarea primului pacient pana in prezent: balbaielile autoritatilor, localitati in carantina, explozie de infectari

Cum a inceput pandemia in Romania

de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19". Acest proiect prevedea, printre altele, separarea batranilor de familii, pentru o perioada de trei luni, si izolarea totala in categoria de varsta 40-65 de ani.



"Dl Streinu-Cercel era membru al Comisiei speciale anti-COVID, era chiar presedinte. Noi avem discutii, sunt propuneri, chiar si aceste propuneri ale dumnealui le gandim, dar n-am putut sa fim de acord cu dansul. Aparitia acelui plan de vacanta n-a facut decat sa extrapoleze anumite ganduri, anumite gandiri... De alfel, decizia a fost de a-l demite din functia de presedinte al acestei comisii si i-am comunicat si dansului acest lucru. E vorba de comisia stiintifica de la nivelul Ministerului Sanatatii, el nemaifacand acum parte si nemaifiind presedinte", a spus Nelu Tataru, la acea vreme.



Politistul pensionar care a bagat in carantina un spital intreg



Un fost adjunct al Politiei Capitalei, in varsta de 60 de ani, care a fost in Israel intr-o excursie de 10 zile si s-a intors la 26 februarie, a dus la explozia unui focar in Capitala. S-a simtit rau si s-a internat la spitalul cu regim special pentru politisti, Dimitrie Gerota.



Cand a fost intrebat de medici daca a calatorit in strainatate, a spus ca nu. Medicii i-au trimis la Spitalul Matei Bals analizele si, pe 9 martie, a fost diagnosticat cu coronavirus. Abia dupa ce a fost anuntat ca "pacientul cu nr. 17", fostul sef adjunct al Politiei Capitalei, ani de-a randul sef de politie pe la diferite sectoare, a recunoscut ca a mintit. In tot acest timp, si-a contaminat familia - fiul, nora insarcinata si nepotul. De la el a luat COVID-19 si o doctorita gastroenterolog care l-a tratat.



Pe data de 11 martie 2020, femeia care l-a insotit pe politist in Israel, o angajata a Biroului de Evidenta Populatiei din Primarie, a anuntat ca a calatorit si ea in acea tara. Astfel ca intreg serivicul unde lucra a fost inchis.



Spre finalul lunii mai, o fotografie cu Ludovic Orban si mai multi membri ai cabinetului aflat intr-o incapere, fara sa poarte masca, s-a rostogolit in mediul online.





Pentru aceasta, premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare totala de 3.000 de lei pentru fumat si pentru nepurtarea mastii de protectie in spatii inchise.







Pe 13 octombrie 2020, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a fost demis din functie dupa declaratiile privind rata infectarii in Bucuresti.



In locul lui a venit Traian Berbeceanu.



Citeste si: Portretul lui Traian Berbeceanu, noul prefect al Capitalei. E cunoscut drept Corrado Cattani de Romania, politistul care a bagat spaima in interlopi



Pendemia de coronavirus in Romania, in cifre



1. 26 februarie- 26 martie

- 1.029 de cazuri de persoane infectate

- 94 de persoane au fost declarate vindecate si externate

- 17 decese -persoane diagnosticate COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau si Timisoara

- 29 de pacienti la ATI, din care 23 in stare grava.

- 15.998 de teste



2. 26 martie - 26 aprilie

- 11.036 de cazuri de persoane infectate

- 3.054 de persoane au fost declarate vindecate si externate

- 608 decese

- 236 de pacienti la ATI

- 136.518 de teste



3. 26 aprilie - 26 mai

- 18.429 de cazuri de persoane infectate

- 11.874 de persoane au fost declarate vindecate si externate

- 1.210 decese

- 181 de pacienti la ATI

- 385.728 de teste



4. 26 mai- 26 iulie

- 25.697 cazuri de persoane infectate

- 18.181 de persoane au fost declarate vindecate

- 1.579 de decese

- 186 de pacienti la ATI

- 675.382 de teste



5. 26 iunie- 26 iulie

- 44.798 de cazuri de persoane infectate

- 25.643 pacienti vindecati

- 2.187 decese

- 351 de pacienti la ATI

- 1.102.901 de teste



6. 26 iulie- 26 august

- 81.646 de cazuri de persoane infectate (1.256 cazuri noi/ 24 de ore)

- 36.286 pacienti au fost declarati vindecati

- 3.421 de decese

- 502 pacienti la ATI

- 1.705.368 de teste



7. 26 august - 26 septembrie

- 121.235 de cazuri de persoane infectate (1.552 de cazuri noi/ la 24 de ore)

- 97.554 de pacienti au fost declarati vindecati

- 4.687 decese

- 512 pacienti la ATI

- 2.352.650 de teste



8. 26 septembrie - prezent

- Numarul infectiilor zilnice a ajuns la aproximativ 5.000 de cazuri

- Incidenta cazurilor in Bucuresti si alte cateva judete la mia de locuitori, pentru ultimele 14 zile, a trecut de 3

- Locurile la ATI au fost suplimentate, insa se epuizeaza rapid

- Scolile in Bucuresti si judetele unde incidenta a trecut de 3 sunt trecute in scenariul rosu- cursurile se desfasoara online

- Au fost facute aproape 3 milioane de teste



Autoritatile incearca sa ia masuri. Localitatile cu rata mare de infectare au intrat in scenariul rosu, cel care trimite scoala in on-line si inchide restaurantele, barurile, teatrele si cinematografele. Ministerul Sanatatii suplimenteaza numarul paturilor sectiilor de Terapie Intensiva pentru COVID-19 si angajeaza medici. Si toate acestea dupa ce am trecut prin doua luni de stare de urgenta si suntem inca in stare de alerta.Primul caz de infectie confirmat a fost inregistrat in data de 26 februarie 2020. Este vorba despre un tanar de 26 de ani din judetul Gorj. Intre timp, s-a vindecat. El a fost contactul unui cetatean italian care a venit in Romania cu afaceri.In urmatoarele doua saptamani s-a mentinut caracterul sporadic al bolii, fiind confirmate cate unul-doua cazuri zilnic. Din 10 martie, numarul zilnic de cazuri confirmate urmeaza un trend ascendent, cu o medie de 55 de cazuri pe zi in saptamana 16-22 martie, 200 cazuri pe zi in saptamana 23-29 martie, ajungand la o medie de 300 cazuri pe zi in ultima saptamana a acestei luni.Pana la data de 5 aprilie s-au inregistrat 181 de decese. La finalul lunii aprilie, a existat un varf al infectarilor, care a fost depasit in plina stare de urgenta, instituita pe 16 martie, prin decret prezidential, cand cetatenii au fost supusi unor restrictii majore de deplasare. A urmat o scadere inceata, dar constanta, chiar daca zilnic se inregistreaza inca sute de cazuri de infectii cu noul coronavirus Apoi a urmat relaxarea din vara. Oamenii au plecat in vacante si multi nu au mai tinut cont de contagiunea virusului. Veniti acasa, turistii infectati au raspandit boala in comunitatile lor.Pe 4 martie, autoritatile romane adoptau patru scenarii referitoare la situatia coronavirusului in Romania. La acea data, Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, spunea ca primul scenariu presupune existenta a pana la 25 de cazuri confirmate de imbolnavire, iar ultimul, cel de al patrulea, presupune diagnosticarea a peste 2.000 de cazuri. Arafat spunea atunci ca s-ar putea ajunge pana la masuri precum inchiderea scolilor. Ceea ce s-a si intamplat ulterior.Astfel, primul scenariu incepea de la 25 de pacienti bolnavi. Al doilea scenariu presupunea existenta a 25 - 100 de cazuri, al treilea insuma intre 100 si 2.000 de cazuri, iar scenariul cel mai sumbru - faza a patra - presupunea existenta a peste 2.000 de pacienti COVID-19. "Suntem obligati sa luam in considerare aceste cazuri, nu inseamna ca vom ajunge acolo. Este o situatie normala de a face toate pregatirile, iar in aceste scenarii se au in vedere mai ales pregatirile medicale", a afirmat, la acea data, Raed Arafat, intr-o conferinta de presa.Pe 30 martie, Ordonanta militara 6 baga in carantina totala municipiul Suceava si inca opt comune limitrofe: Adancata, Salcea, Ipotesti, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei. Decizia a fost anuntata dupa ce, in acea seara, au fost raportate 13 noi decese din cauza coronavirusului in focarul izbucnit la Spitalul Judetean Suceava. Din totalul de 2.109 cazuri de infectare cu coronavirus inregistrate la acea data in Romania, 593 erau in Suceava.Pe 4 aprilie, prin Ordonanta militara nr. 7, intra in carantina si Tandarei, orasul din Ialomita unde murisera deja sapte oameni. Localnicii munceau in strainatate. S-au intors de acolo de frica bolii, insa au adus coronavirusul cu ei.Totul a inceput cand unul dintre primii pacienti depistati in Romania cu coronavirus a fost adus la spital. Era vorba despre pacientul nr. 6, un barbat de 71 de ani, care venise pe 28 februarie din Lombardia, dupa un tratament cu citostatice, si a traversat cu autocarul distanta de la Nadlac la Suceava. Era in izolare la domiciliu, insa pe 2 martie i s-a facut rau si s-a dus la Spitalul Judetean.A fost internat la UPU, unde abia pe 4 martie a fost diagnosticat cu noul coronavirus si transportat, cateva ore mai tarziu, la Spitalul de Boli Infectioase de la Iasi. Timp de trei zile, barbatul a stat la terapie intensiva, i s-au facut mai multe analize si a intrat in contact cu medici, asistente, pacienti. Contaminarea s-a produs, iar faptul ca situatia nu a fost gestionata corespunzator a transformat spitalul intr-un focar de infectie.Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a fost demis pentru management defectuos, aceasta fiind, de fapt, prima cauza a infectarii in masa de aici. Apoi au urmat si alte greseli: personalul medical infectat a fost tarziu izolat. Echipamentele de protectie au fost folosite gresit. Atitudinea Directiei de Sanatate Publica a fost delasatoare.In acelasi timp, procurorii din Suceava au deschis dosar penal in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce directorul medical al spitalului, Mircea Macovei, le-a cerut cadrelor medicale sa vina la spital, fara sa tina cont ca unele erau confirmate cu COVID-19 ori se aflau in izolare.In discutia purtata prin intermediul aplicatiei WhatsApp, directorul a invocat un ordin de ministru care, in realitate, nu exista."- Director medical: La ora 7.30, toate cadrele medicale care sunt confirmate pozitiv, suspecti sau negativi sunt asteptati la spital! Ordin de ministru.- Angajat spital: Si cei izolati la domiciliu? Si cei pozitivi?- Director medical: Toti. Tot personalul: medici, asistente, infirmiere".Ceea ce a urmat, stim deja.Pe 26 februarie 2020, in plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatatii Victor Costache si-a dat demisia. Premierul a spus atunci ca acesta a demisionat din motive personale, dar si profesionale. In locul sau a fost numit Nelu Tataru , secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pana la acea data.Pe 27 februarie 2020, Seful Institutului Matei Bals din Capitala, Dr. Adrian Streinu Cercel, declara la Digi 24 ca noul coronavirus este "de 10 ori mai slab decat virusul gripal. Insa, tinand cont ca avem un germene nou care nu a mai fost in circulatie pana acum, toata lumea este alertata si e normal sa fie asa. Lumea medicala, vorbesc.Vad ca se alerteaza si ceilalti care nu ar trebui. Alerta de la nivelul lumii medicale este una, pentru ca noi trebuie sa stim si sa verificam de fiecare data cu ce venim in contact. Noi avem pe teritoriul Romaniei cel putin patru coronavirusuri, altele decat noul coronavirus care dau infectii de tip respirator sau digestiv, fara niciun fel de problema, in timpul anului. Deci nu se pune problema ca nu stim de coronavirus si ca nu ar fi in Romania. Sunt virusuri de tip coronavirus, dar altele decat noul coronavirus".Pe 23 aprilie 2020, Doctorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis din functia de membru presedinte al Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19. Motivul era un document controversat al lui Adrian Streinu-Cercel, care a starnit critici puternice in spatiul public. Se numea "Programul