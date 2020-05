Opt pacienti si cinci angajati ai unui centru pentru tineri cu HIV din Vrancea au COVID-19

Ziare.

com

"La Centrul 'Sfanta Maria' din Golesti avem opt beneficiari depistati pozitivi, dintre care sapte internati la Spitalul Municipal Adjud si unul la sectia de Boli infectioase a Spitalul Judetean de Urgenta 'Sfantul Pantelimon' Focsani. Numarul total de angajati depistati pozitiv ar fi de cinci, dar, intre timp, o persoana s-a negativizat, avand doua teste consecutive negative, unul duminica si unul luni", a declarat purtatorul de cuvant al DGASPC Vrancea, Adina Lascan.Prezenta virusului SARS-CoV-2 in cadrul centrului rezidential a fost descoperita dupa ce unul dintre beneficiari a ajuns la spital si a fost testat pentru noul coronavirus."In cursul saptamanii trecute, una dintre beneficiare ar fi manifestat o inflamare a ganglionilor. A fost prezentata pentru consult medical la Unitatea de Primiri Urgente a SJU Focsani.Cand a ajuns la spital, i s-a facut si testul pentru COVID-19, care a iesit pozitiv. In urma anchetei epidemiologice au fost testati toti beneficiarii, in numar de 14, precum si toti angajatii centrului. In momentul de fata, atat beneficiarii, cat si personalul sunt asimptomatici", a precizat Adina Lascan.Potrivit acesteia, Centrul Rezidential "Sfanta Maria" de la Golesti a fost complet izolat inca din data de 10 martie, lucrandu-se in ture succesive a cate doua saptamani de izolare, iar dupa incetarea starii de urgenta, in centru se continua cu o schema de lucru prelungita.Centrul "Sfanta Maria" este a doua structura rezidentiala a DGASPC Vrancea in care s-au inregistrat cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cursul lunii aprilie, potrivit Directiei de Sanatate Publica Vrancea, la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice (CRPV) Odobesti s-au inregistrat un numar de 41 de cazuri de COVID-19, dintre care 25 in randul beneficiarilor si 16 in randul angajatilor. In prezent, un singur beneficiar al CRPV se mai afla internat in spital.