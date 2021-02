Municipiul Brasov intra in scenariul rosu. Restaurantele, cafenelele si cinematografele se inchid. Cat va fi valabila masura

Conform unei informari transmisa de Institutia Prefectului Brasov, CJSU a luat decizia "constatand ca in aceasta unitate administrativ-teritoriala a fost depasita incidenta cumulata de 3 la 1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 pe ultimele 14 zile".Astfel, din acest weekend, conform reglementarilor legale, la Brasov vor fi inchise din nou cinematografele si institutiile de spectacole, restaurantele si cafenelele vor functiona exclusiv cu terase, iar in interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare vor putea lua masa doar persoanele cazate in cadrul acestora, in intervalul orar 06,00 - 23,00.Totodata, este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc.Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a scazut, la Brasov, sub 3 la mie in cursul lunii februarie, pentru aproximativ o saptamana.Conform datelor publicate de Directia de Sanatate Publica, municipiul Brasov a atins pragul de 3 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori in data de 15 februarie, joi rata de transmitere a virusului fiind de 3,16 la mie.Pe 3 februarie, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis reluarea activitatii localurilor , institutiilor de spectacol si a salilor de jocuri din Brasov, la 30% din capacitate.La nivel national, Timisul a ramas singurul judet care a ramas in scenariul rosu de coronavirus, cu o incidenta ce depaseste 3 la mia de locuitori