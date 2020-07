Orasul Faget din judetul Timis intra in carantina pentru 14 zile. Cine mai poate intra in localitate dupa ora 19.00

Interdictiile

Faget devine a treia localitate din tara plasata in carantina, dupa localitatile Cartojani - Giurgiu si Gornet - Prahova, care s-a si adresat instantei pentru aceasta decizie.Potrivit unui comunicat de presa, de duminica al Prefecturii Timis, avand in vedere situatia epidemiologica generata de virusul SARS-CoV-2, existenta la nivelul orasului Faget si a satelor apartinatoare unde au fost identificate un numar de 47 persoane testate pozitive si un numar mare de persoane care au intrat in contact direct cu persoane testate pozitiv si tinand cont de propunerea Directiei de Sanatate Publica Timis si de avizul Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Combatere al Bolilor, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a hotarat, prin vot, instituirea carantinei zonale in orasul Faget si satele apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica din judetul Timis.Carantina se va institui pentru o perioada de 14 zile."Hotararea a fost transmisa catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si, tot astazi a fost emis Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Nr. 4659206/ 26.07.2020 care a decis instituirea carantinarii zonale pentru orasul Faget si satelor apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica, incepand de astazi, 26 iulie, ora 19", se arata in comunicat.Conform prevederilor legale in vigoare, in localitatea carantinata sunt permise intrarea, respectiv iesirea pentru: transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si aprovizionarii populatiei; persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor; persoanele care sustin examene de admitere la facultate; persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitate profesionala in afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinte de la angajator, legitimatie de serviciu sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala; persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare; deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie; cdeplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta; urgente medicale.Totodata, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis ca se imputerniceste primarul si Consiliul Local al orasului Faget sa ia masuri pentru a asigura functionarea serviciilor de protectie si asistenta sociala, functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitati publice, precum si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se pot deplasa de la locuinta/gospodarie.Conform Hotararii CJSU se interzice intrarea/iesirea in/din orasul Faget si satele apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica, judet Timis prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale.Pentru a veni in sprijinul cetatenilor din zona carantinata operationala linia Telverde pentru informatii legate de coronavirus . Numarul este 0800 800 358. Oricine are nevoie de informatii despre noul virus poate suna la acest numar. Programul de functionare al liniei verde este zilnic, intre orele 08.00 si 23.00, inclusiv in zilele de sambata si duminica. La aceasta linie telefonica pot fi solicitate informatii despre modul in care se manifesta virusul, modalitati de prevenire a imbolnavirii si alte detalii legate de conduita preventiva.Totodata, la nivelul judetului Timis, cetatenii pot apela urmatoarele numere de telefon 0770849869 Directia de Sanatate Publica Timis si 0770849705 Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiilor Timis - CJCCI Timis si adresa de email covid.timis@gmail.com.