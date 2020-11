Orasul Navodari va intra in carantina duminica seara. Prefectul Silviu Cosa a facut anuntul in urma cu putin timp

"Navodari va intra in carantina de maine seara, mai mult ca sigur. Nicio alta localitate nu se apropie de punctajul din analiza de risc care sa necesite impunerea carantinei. Localitatile in carantina sunt, acum, cele din zona metropolitana a Constantei", a spus prefectul Silviu Cosa pentru Stirile Protv Municipiul Constanta a intrat in carantina vineri seara, la ora 20.00.Numarul crescut de noi cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 din ultimele doua saptamani, dar si presiunea pe sectiile de terapie intensiva, au fortat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta sa ia aceasta decizie.Nimeni nu a mai putut iesi ori intra in oras decat cu un motiv intemeiat.Alte 7 localitati din judet vor intra in carantina sambata seara, la ora 20.00: Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, Mihail Kogalniceanu, Agigea si Valu lui Traian.Citeste si: