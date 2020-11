Orasul Ovidiu din Constanta va intra in carantina. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 6,28 la mia de locuitori

Prefectura Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca vineri, prefectul Silviu Cosa a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea unei hotarari privind carantinarea zonala a orasului Ovidiu.Carantinarea orasului Ovidiu a fost propusa in CJSU, in urma unei analize de risc realizate de Directia de Sanatate Publica Constanta, analiza avizata pozitiv si de Institutul National de Sanatate Publica."Masura va fi luata ca urmare a depasirii ratei de incidenta cumulata, peste pragul de 3/1.000 locuitori. In acest moment, indicele, in localitatea din judetul Constanta, a ajuns la 6.28/1.000 locuitori", se arata in comunicatul Prefecturii Constanta.Sursa citata a mentionat ca din populatia totala de 16.237 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate, in ultimele doua saptamani, 102 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.