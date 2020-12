Orasul Suceava a iesit din zona rosie COVID-19, cu o rata de infectare de 2,93 la mia de locuitori

Primarul Ion Lungu a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Suceava intra in zona galbena si spera sa nu mai treaca pragul de infectari de 3 la mia de locuitori, pentru a nu se impune din nou restrictii severe.Trecerea in scenariul galben inseamna ca restaurantele la interior, cinematografele si salile de jocuri de noroc pot functiona la 30% din capacitatea maxima."Iata ca, probabil, si masurile luate in ultima perioada, cele contestate chiar, cele privind inchiderea pietelor, inchiderea unitatilor de invatamant, au dat roade pana la urma. (...) Le multumesc din nou sucevenilor pentru ca fac eforturi sa respecte masurile necesare si ii rog in continuare sa respecte regulile de protectie, in mod special purtatul mastii, pastrarea distantei sociale, a celei fizice si igiena personala. (...)Sunt aceste vesti bune , Guvernul a dat deja 12 milioane de euro pentru vaccinul anti-COVID. Sunt sanse sa vina pana la sfarsitul lunii si sa se distribuie pana in primavara-vara pentru toata populatia Romaniei, cu speranta ca, din vara, sa scapam de acest coronavirus . Pana atunci trebuie sa respectam aceste reguli", a spus Lungu.