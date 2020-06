Orban anunta ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile

Ziare.

"Vom cere stare de alerta pentru 30 de zile", a anuntat Orban, sambata, intr-o conferinta de presa.Intrebat care este planul in cazul in care starea de alerta nu va fi votata de Parlament, Orban a afirmat: "Am incredere ca va exista o majoritate in Parlament care sa inteleaga nevoia prelungirii starii de alerta si care sa inteleaga ca nu pot pune in pericol viata si sanatatea romanilor numai ca sa sa obtina castiguri ieftine, de natura politico-electorala".Premierul a precizat ca nu a avut "nicio discutie cu cei din PSD".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , afirma ca, desi este presedintele Camerei Deputatilor unde ar trebui sa se aprobe din nou starea de alerta, nu are nicio discutie institutionala pe aceasta tema si nu a vazut niciun document care sa justifice prelungirea starii de alerta.Ciolacu sustine ca nu ar mai trebui sa fie stare de alerta, ci o stare intermediara, care nu ar trebui sa dureze mai mult de 15 zile.