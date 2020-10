Orban: Aveam o problema in Bucuresti cu locurile la ATI. Unii pacienti au trebuit sa fie mutati in alte spitale, dar s-au luat decizii

"Am un raport care arata, pe de o parte, cresterea capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva care a fost realizata de autoritati si, de asemenea cateva elemente de crestere a capacitatii in continuare. Obiectivul nostru e sa crestem constant capacitatea de tratare a pacientilor, atat in sectiile de terapie intensiva, cat si in sectiile normale. Avem o problema in Bucuresti, e adevarat, dar deja s-au luat decizii. Spitalul Colentina redevine spital COVID, unde sunt cateva sute de paturi si 30 de paturi la sectia de terapie intensiva.De asemenea, s-a pus in functiune tirul la Spitalul Nasta, Spitalul Malaxa va intra in cursul acestei saptamani in dispozitivul de spitale in care se trateaza pacientii infectati cu noul coronavirus . De asemenea, avem ca obiectiv cresterea capacitatii si in spitalele care au fost pana in prezent: la Matei Bals, la Babes, la Witting, la Spitalul Judetean Ilfov. (...) S-a facut o analiza pe fiecare regiune si sunt identificate solutii de crestere a capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva", a precizat Orban.Intrebat despre problemele de la unitatile medicale din Bucuresti, Orban a spus ca au fost dispuse masuri."Da, a trebuit sa mutam pacientii in alte spitale pentru ca nu am mai avut locuri la sectiile de terapie intensiva, dar si aici am prevazut masuri. Am dispus, impreuna cu domnul secretar de stat Arafat si cu domnul Tataru, cresterea capacitatii si in unitatile de primiri urgenta, de oxigenare pentru cazurile care au nevoie de oxigenare, pana la identificarea de solutii de internare intr-o sectie de terapie intensiva. Dar ideea de baza este cresterea capacitatii de terapie intensiva", a mentionat premierul.El a amintit ca in sedinta de Guvern a fost discutat, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta pentru a suplimenta efectivele implicate prin angajarea imediata a tuturor absolventilor care au luat examenul la finalul rezidentiatului in specializarile legate de Covid, cum ar fi cele de urgenta, anestezie pentru terapie intensiva, infectioase, epidemiologie."In continuare cautam sa suplimentam resursa umana. Salut deciziile Universitatilor de Medicina care au incurajat studentii sa isi faca practica in sistem de voluntariat pentru a sustine activitatea Directiilor de Sanatate Publica. Constant ne gandim la noi solutii pentru a creste capacitatea de tratare. Am adoptat ordonanta de urgenta in care am implicat medicii de familie in urmarirea evolutiei bolii in cazul celor asimptomatici si cu forme usoare. Incercam sa ne adaptam la orice situatie", a adaugat Orban.