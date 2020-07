Orban: Deschiderea scolilor depinde de evolutia situatiei epidemiologice

"Am constituit un grup de lucru interministerial, chiar si astazi are o sedinta, care pregateste toate scenariile privind situatia epidemiologica pentru deschiderea scolilor. Cand vom avea suficiente elemente le vom comunica public. Cred ca presiunea asta pentru a furniza informatii despre deschiderea scolilor, acum, este rezultatul, mai degraba, al initiativei demagogice a PSD , care m-a chemat sa vorbesc de deschiderea scolilor, sa vorbesc de cate in luna, cate in stele. Cand suntem foarte clari cu...aici trebuie sa facem o analiza a infrastructurii scolare, pe toate tipurile de localitati - urban mare, urban mediu si mic rural. Deci, trebuie sa facem evaluarea infrastructurii, trebuie sa facem evaluarea cadrelor didactice, sa facem evaluarea accesului care exista", a spus Ludovic Orban.Premierul a reamintit ca Guvernul a alocat 250 de milioane de lei din Fondul de rezerva special "pentru a putea achizitiona tablete cu conectare la internet pentru elevii care nu au in momentul de fata, pentru a asigura accesul la invatamantul online pentru toti elevii"."Sunt o serie de lucruri care sunt in analiza, in evaluare si in urma carora este normal ca vom stabili scenariile - vor fi trei, patru scenarii. Se stie, ca nu sunt multe. Ne uitam ce se intampla afara, in toate tarile, vedem exact care sunt masurile care ar putea genera efecte favorabile si cand vom fi pregatiti sa comunicam vom comunica, dar inca o data spun - totul depinde de evolutia situatiei epidemiologice", a mai declarat Orban.