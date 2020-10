Orban despre mortalitatea cauzata de COVID-19: E o crestere a numarului de cazuri. Nu e o diferenta privind tratamentul pacientilor de la ATI

Referitor la Institutul Regional Oncologic din Timisoara, seful Executivului a precizat ca este nevoie de un studiu de fezabilitate si apoi de realizarea documentantiei tehnico-economice. El a mai spus ca ar putea fi "pregatita o finantare in cadrul exercitiului financiar multianual, adica pe bugetul Uniunii Europene"."E o crestere a numarului de cazuri, discutiile pe care le-am avut cu reprezentantii din sectiile de Terapie Intensiva, nu este o diferenta in ceea ce priveste tratamentul pacientilor care ajung in sectiile de Terapie Intensiva, explicatiile ar trebui sa le furnizeze specialistii in domeniu. In ceea ce ne priveste, a crescut constant capacitatea de testare astfel incat sa putem pune diagnosticul in fazele incipiente ale bolii, in masura in care e posibil.De asemenea, a crescut constant capacitatea de testare, iar domnul profesor Sandesc a prezentat un materialprivitor la cresterea capacitatii de tratare in sectiile de Terapie Intensiva, cu aproape 70%, in aceasta perioada. Avem experienta, medicii sunt buni, probabil sunt alti factori care determina. Poate fi o imbolnavire a celor care au comorbiditati pentru ca se stie ca in general formele mai grave care pot sa duca la deces sunt pentru pacienti care au si alte boli asupra carora virusul actioneaza in acest sens", a declarat Orban, sambata la Timisoara.Premierul Ludovic Orban a avut sambata, la Timisoara, o intalnire cu vicepresedintele Societatii Romane de ATI, medicul Dorel Sandesc si cu managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu."A fost o discutie foarte interesanta si cu Raul Patrascu si cu domnul profesor Sandesc legata de unele practici din Timisoara in tratarea pacientilor si in general in lupta contra pandemiei. Am notat mai multe propuneri formulate de domnul profesor Sandesc si de domnul director Raul Patrascu", a declarat Orban.Prim-ministrul a fost informat si despre o serie de investitii din domeniul medical pentru care i-a fost solicitat sprijinul."De asemenea, mi-am notat si solicitarile de investitii care exista, Institutul Oncologic, Sectia de Ortopedie noua. De asemenea am retinut solicitarea de pregatire a unui spital regional la Timisoara. In ceea ce priveste Institutul Oncologic, exista o documentatie tehnico-economica, am discutat cu domnul ministru Bolos pentru a identifica o posibilitate de finantare in cadrul Programului national de rezilienta si recuperare pentru Institutul Oncologic pentru ca npi am fixat ca si prioritati zona de Oncologie si zona Cardiovasculara pentru finantarile pe Programului national de rezilienta si recuperare.In ceea ce priveste spitalul regional, aici evident, trebuie sa faca un studiu de fezabilitate, trebuie sa realizeze o documentatie tehnico - economica si ar putea fi pregatita o finantare in cadrul exercitiului financiar multianual, adica pe bugetul Uniunii Europene. Specificitatea proiectelor din cadrul Programului national de rezilienta si recuperare este ca noi trebuie sa fim gata sa semnalam contractele de finantare pentru 70% din proiecte pana la 31 decembrie 2022, ori aici avem nevoie de proiecte mature care sa poata fie sa aiba documentatii tehnico - economice aprobate, fie sa poata fi aprobate in termen foarte scurt", a explicat Orban.Institutul Regional de Oncologie Timisoara ar fi trebuit sa fie amplasat pe o suprafata de 5,5 hectare si ar fi trebuit sa aiba 476 de paturi de spitalizare, potrivit Hotararii prin care Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investitii.Insa proiectul a fost blocat in ianuarie 2019 cand ministrul Sanatatii de la acea vreme, Sorina Pintea , a declarat ca a facut plangere penala la Parchet fata de Directia de Sanatate Publica Timis, dupa ce a avut suspiciuni ca interese din zona medicala privata au blocat proiectul de construire a unui Institut Oncologic la Timisoara.Durata de realizare a Institutului era estimata la 36 de luni, iar valoarea constructiei si a dotarii unitatii de 511,628 milioane de lei.Cancerul reprezinta a doua principala cauza de mortalitate (19,4%), dupa bolile cardiovasculare. Judetul Timis este unul dintre judetele cu cea mai mare rata a afectiunilor oncologice din Romania, cu peste 15.000 de pacienti luati in evidenta, numarul cazurilor nou aparute fiind in crestere.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 4.761 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al cazurilor de COVID-19 ajungand la 205.793. In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 33.843 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 73 de decese, bilantul fiind de 6.318. In prezent, 787 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. In Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori a crescut la 3,35. In Bucuresti sunt 708 cazuri noi, in Timis - 296, Iasi - 266.