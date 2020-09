Orban, despre protestele fata de purtarea mastii in scoli: Unii parca nu isi iubesc copiii

Orban a mai spus despre protestele organizate impotriva acestei masuri ca ii pare rau "ca exista unii care parca nu isi iubesc copiii", relateaza Agerpres."Noi am testat acest lucru si majoritatea zdrobitoare a parintilor sustin obligativitatea portului mastii, iar pentru noi, care suntem responsabili in scoala sa luam toate masurile pentru a impiedica raspandirea virusului, noi am luat aceasta masura si o sustinem. Imi pare rau ca exista unii care parca nu isi iubesc copiii. Portul mastii si celelalte masuri pe care le-am luat la scoala, masuri de protectie sanitara, au rostul de a pazi copiii de virus. Sigur ca nu putem controla ce se intampla in afara scolii, nu putem controla ce se intampla in familii. Daca exista parinti care vin cu astfel de idei ... Stiu, am vazut ca a fost si in Bucuresti un protest cu o suta si ceva de persoane. Din pacate, unii parinti au venit si cu copiii si nu purtau masca. Imi pare rau ca exista astfel de tendinte. Este necesara aceasta masura si este o masura care are rostul de a apara sanatatea copiilor", a afirmat premierul Orban.O manifestatie de protest fata de purtarea de catre copii la orele de curs a mastilor de protectie a avut loc sambata seara in Bucuresti, actiuni similare, cu participare de ordinul a cateva zeci de persoane fiind organizate si in unele orase din tara cum ar fi Cluj, Timisoara, Oradea. La protestul din Bucuresti au fost prezenti, pentru o perioada, si regizorul Cristi Puiu si eurodeputata PSD