Orban, despre recomandarea OMS cu privire la redeschiderea scolilor: Scopul nostru este sa reducem numarul infectarilor zilnice

"Deocamdata obiectivul nostru este sa reducem numarul de infectari zilnice, sa pazim sanatatea oamenilor, sa avem grija ca un numar cat mai mic de romani sa se imbolnaveasca, prin aplicarea ferma a tuturor masurilor pe care le-am luat", a afirmat Orban.Intrebat daca statul roman ar putea apela si la alte companii pentru a achizitiona vaccinul anti-COVID-19 decat de la compania agreata de Comisia Europeana, premierul a raspuns: "Nu va dau acum un raspuns. V-am anuntat ca am dispus masurile pentru constituirea Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare. Este in curs de elaborare strategia de vaccinare si in cadrul acestei strategii de vaccinare veti primi raspuns la toate intrebarile legate de acest subiect. Presedinte Romaniei considera problema vaccinarii o problema de siguranta nationala. Domnul presedinte Iohannis a organizat intalniri de lucru o buna perioada de timp pe aceasta tema si ele vor continua. Noi vom lua toate masurile astfel incat sa putem sa oferim fiecarui roman care vrea sa se vaccineze posibilitatea de a se vaccina".Premierul Ludovic Orban a participat vineri, la Suceava, la receptia lucrarilor variantei ocolitoare a municipiului Radauti. Ulterior, acesta a fost prezent in localitatea Pojorata, unde reprezentantii CFR au prezentat un tren de lucru, achizitionat recent, care este capabil sa refaca intreaga infrastructura de cale ferata.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus , fiind de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE."Trebuie sa asiguram educatia pentru copiii nostri", a declarat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge, potrivit caruia copiii si adolescenti nu sunt vectori principali ai contagierii iar masura inchiderii scolilor nu este eficienta.Kluge a sustinut ca izolarile impuse reprezinta "o pierdere de resurse" care provoaca multe efecte secundare, precum daune aduse sanatatii mintale sau cresterea episoadelor de violenta domestica. In opinia sa, daca purtarea mastilor de protectie depaseste 95% in randul persoanelor, astfel de masuri drastice nu sunt necesare.Citeste si: Orban sustine ca nu exista nicio discutie despre starea de urgenta. Elevii vor reveni la scoala cand va exista un "trend descendent consolidat"