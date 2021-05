Vestea buna data de Orban: Relaxari de la 1 iunie, chiar daca nu se atinge pragul de 5 milioane de vaccinati

"Parerea mea este ca putem vorbi de relaxari si de altfel dl. premier Florin Citu , dl. presedinte Klaus Iohannis au vorbit de relaxari graduale, astfel incat sa revenim cat mai repede la normalitate. Depinde de vaccinare, dar depinde si de masura in care oamenii continua sa se protejeze, chiar daca nu sunt vaccinati, pentru ca indicatorul de baza este incidenta numarului de infectari pe zi. Iar aici eu zic ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna si, daca mergem pe acest trend, putem cu adevarat sa ajungem la o viata normala. (...)Nu o sa fie 5 milioane de persoane vaccinate, o sa fie 4.600.000, 4.700.000 sau 4.800.000, acum nu o sa apucam sa taxam ca nu am atins 5 milioane. Este vorba si de o imbunatatire permanenta a campaniei de vaccinare", a afirmat Orban, intrebat daca se pot adopta si alte masuri de relaxare daca nu se atinge tinta de 5 milioane de persoane vaccinate.Citeste si: Ce consecinte tragice riscam prin relaxarea restrictiilor pentru romanii nevaccinati. "Vor fi morti evitabile" El a spus ca in mediul rural se simte o apetenta mai mica pentru vaccinare, adaugand ca le-a solicitat primarilor liberali sa se implice activ in campania de vaccinare."Sigur ca acolo si riscul de imbolnavire este un pic mai mic, dar este necesar si acolo si deja sunt caravane mobile care se deplaseaza in mediul rural, au fost implicati prefectii. Noi am hotarat sa cerem tuturor primarilor liberali sa se implice in mod activ in campania de vaccinare in localitatile pe care le conduc si incercam sa ducem vaccinul in localitati, pentru ca e mai complicat sa se deplaseze oamenii in centrele de vaccinare", a subliniat liderul liberal.Intrebat in legatura cu masurile impuse cluburilor de a primi doar persoane imunizate, Orban a explicat ca este vorba de o incurajare pentru vaccinare "Sa nu uitam totusi ca in cluburi este o relatie foarte apropiata, oamenii nu prea poarta masti, se danseaza, se socializeaza si vrem foarte mult sa nu patrunda oamenii care au virusul, pentru ca pot sa-l transmita la foarte multi participanti la evenimente. Ne trebuie o prudenta si o grija fata de pandemie, pentru ca, sigur, am ajuns la un nivel al vaccinarii foarte bun si acum, comparandu-ne cu alte tari, trebuie sa recunoastem, sa dam Cezarului ce e al Cezarului: campania noastra a foarte bine organizata si cetatenii romani au manifestat foarte multa deschidere. Sper ca, in scurt timp, sa ajungem la procentul acesta in care riscul sa se diminueze la maxim", a adaugat el.Orban a apreciat ca trebuie observata durata in care se mentine imunitatea dupa imunizare pentru a pregati campaniile de vaccinare ulterioare."De asemenea, trebuie sa spunem ca masurile trebuie respectate in continuare si trebuie sa vedem exact durata in care se mentine imunitatea, astfel incat sa fim pregatiti si pentru campaniile de vaccinare ulterioare, sa nu permitem scaderea imunitatii si sa reusim sa ne organizam din timp", a mai spus Orban.