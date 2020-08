Orban, despre valul doi al epidemiei de COVID-19: Aia cu valurile cred ca a cam trecut. Nu a disparut cum dispare gripa vara

Premierul Ludovic Orban a afirmat, duminica seara, in cadrul unei emisiuni la B1 TV, ca ideea potrivit careia va exista un al doilea val al pandemiei "a cam trecut"."Aia cu valurile cred ca a cam trecut. S-a vazut ca nu este vorba despre un val. Nu a disparut cum dispare gripa vara. Nu, suntem in plina vara, este cald afara si se transmite destul de viulent, virusul are o transmisibilutate destul de mare", a precizat premierul.Ludovic Orban efirma ca "sa ne protejam este atat de simplu": sa purtam masca, sa respectam regulile de distanta, sa renuntam la efuziunile afective, sa nu vorbim spre fata interlocutorului, sa ne spalam pe maini."Daca regulile acesta sunt respectate, noi putem duce o viata aproape normala, numarul de restrictii este destul de mic", a mai declarat Ludovic Orban.