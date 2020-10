Orban: Evenimentele private sunt principala cauza a imbolnavirilor de COVID-19

"Aceasta crestere a numarului de cazuri este o crestere care afecteaza intreaga Uniune Europeana. (...) Aceasta crestere a numarului de cazuri s-a datorat faptului ca noi am luat decizii de ridicare a restrictiilor, de reluare a unor activitati. In analiza efectuata, drept cauza a imbolnavirilor, pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care am decis sa nu mai permitem organizarea de evenimente private", a afirmat premierul duminica seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Premierul si-a cerut scuze celor care aveau programate evenimente private in aceasta perioada, insa a sustinut ca aceste restrictii sunt necesare."Am luat decizia pe o perioada de 30 de zile, din 15 octombrie pana pe data de 14 noiembrie sa nu mai permitem... Imi cer scuze pentru cei care aveau stabilite nunti, botezuri. Pe de alta parte trebuie sa punem degetul pe rana" a adaugat seful Guvernului.El a catalogat petrecerile filmate in Centrul Vechi al Capitalei drept "pur si simplu o sfidare a restrictiilor" si a aratat ca in mod normal Politia Locala ar trebui sa aiba echipaj in permanenta in Centrul Vechi si sa patruleze permanent in toate zonele in care exista riscul de formare a unor aglomerari.In ceea ce priveste alegerile, Orban a aratat ca in 3300 de localitati, dupa scrutin, s-au facut "petreceri spontane in care au participat zeci si sute de oameni" care au cantat, au scandat si unde nu s-a respectat masura de distantare fizica.Ludovic Orban a mai afirmat ca s-a intalnit cu numeroase persoane si ca nu s-a infectat, pentru ca a respectat regulile de protectie si a purtat masca de protectie.