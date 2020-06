Orban: "Inca avem un numar mare de infectari si ce este oarecum ingrijorator este ca numarul de persone infectate este distribuit in aproape toata tara"

Ziare.

Prezent miercuri la sediul MAI, premierul a fost intrebat de jurnalisti daca se va adopta o noua etapa de relaxare dupa data de 1 iulie."Etapa de relaxare vine in conditiile in care se inregistreaza un nivel previzionat al raspandirii virusului in comunitate. Deocamdata, vedem ca, desi masurile de relaxare pe care le-am luat au fost foarte prudente, relaxarea a fost facuta pe baza evaluarilor de risc epidemiologic, au fost facute in trepte, la intervale de 15 zile, inca avem un numar mare de infectari si ce este oarecum ingrijorator este ca numarul de persone infectate este distribuit in aproape toata tara, ceea ce inseamna ca virusul este prezent in comunitate, in aproape toate judetele si din cauza asta trebuie sa luam masuri foarte rapide legate de anchetele epidemiologice, izolarea persoanelor care au intrat in contact cu persoanele care au fost diagnosticate. De asemenea, va trebui ca toate organele de control sa fie mobilizate la maxim pentru a asigura respectarea regulilor impuse pentru protejarea sanatatii oamenilor" a spus Orban.