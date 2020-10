Ludovic Orban spune ca infectarea copiilor cu noul coronavirus nu se produce la scoala

"Este o depasire nu foarte mare, in raport cu procentul de 6,3% care a fost pana la inceperea scolii, cresterea nu este foarte mare si va spun ca imbolnavirile nu se produc in scoala. In scoala, copiii sunt sub supravegherea cadrelor didactice, poarta masca, sunt supravegheati inclusiv in pauze, riscul de imbolnavire nu apare in cadrul scolii, ci in afara scolii", a declarat Orban, intrebat daca, in opinia sa e oportuna deschiderea scolii, in contextul in care numarul de imbolnaviri la copii e depasit de cel de la inceputul pandemiei si pana in prezent.In judetul Timis sunt aproape 100 de elevi, profesori si angajati din invatamant in spitale , infectati cu COVID-19.De la debutul pandemiei, in judetul Timis, au fost inregistrate 7.178 cazuri de infectari cu SARS CoV-2, din care 296 in ultimele 24 de ore. Rata de infectare in judetul Timis este de 2,8 la o mie de locuitori, iar in Timisoara a depasit 3 la o mie de locuitori, municipiul fiind in scenariul rosu.Citeste si;