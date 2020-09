Orban, ingrijorat de numarul mare de infectari raportate in ultimele 24 de ore: "Vrem o mai mare seriozitate in implementarea masurilor de restrictie"

"Sunt ingrijorat de ce am vazut astazi. Facem o analiza foarte serioasa si vom anunta dupa videoconferinta cu prefectii la care vor participa ministrul de Interne, ministrul Sanatatii, vicepremierul Raluca Turcan , secretarul de stat Raed Arafat - deci toti factorii implicati in batalia COVID", a spus Orban, la dupa sedinta conducerii PNL El a subliniat ca se doreste o mai mare seriozitate in privinta implementarii masurilor de restrictie.Un numar de 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza GCS.