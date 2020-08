Orban: Licitatia pentru mastile destinate persoanelor vulnerabile, contestata de o firma "abonata a Primariei Capitalei''

"Am alocat din fondul de rezerva al Guvernului, peste bugetul Ministerului Sanatatii, suma necesara pentru a putea achizitiona aceste masti. S-a derulat o procedura de achizitie, s-a declarat castigatoare o firma care a venit cu masti cu 0,68 de lei, cu termen de livrare stabilit. A existat o firma, careia am sa ii dau numele, Best Achizitii SRL, un abonat al retelei Primariei Capitalei, care a contestat. Felul in care contesta mie imi arata ca, de fapt, incearca sa impiedice finalizarea contractului, astfel incat sa nu se distribuie mastile. Nu poti sa imi ataci in ultima zi a termenului legal in care se stabileste castigatorul contractului. Dupa aceea, la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor da solutie, respinge contestatia si mai asteapta pana la capatul celor 10 zile, parca sunt, termenul limita in care urma sa se incheie contractul si imi ataca in instanta , la Curtea de Apel", a spus Orban, duminica, pe B1 Tv, intrebat daca licitatia pentru mastile pentru persoanele defavorizate s-a incheiat.El a adaugat ca este convins ca la Curtea de Apel se va judeca cu celeritate si se va lua o decizie imediat."E vorba de 2.300.000 de romani care au venituri mici si care au nevoie de aceasta forma de sprijin din partea Guvernului, pe care noi am hotarat-o in urma cu doua luni. Mie mi se pare o atitudine de boicotare a acestei licitatii felul in care s-au formulat contestatiile. Mai sunt alte licitatii, pot sa se duca firmele daca au oferte bune, pot sa se duca oriunde se organizeaza licitatii, licitatia asta care vizeaza persoanele vulnerabile, care vizeaza protejarea acestor persoane, acest fel de a trata, imi arata o lipsa totala de intelegere a situatiei", a mai mentionat premierul Ludovic Orban.