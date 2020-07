Orban: Noile restrictii pentru limitarea raspandirii epidemiei vor fi adoptate diseara, in sedinta de Guvern

Iata masurile

UPDATE:Orban a spus ca se va decide astazi, in sedinta de Guvern de la ora 18.00, ce noi masuri se vor institui de la 1 august si daca acestea vor fi luate pentru toata tara sau local."Inca analizam, inca purtam discutii, deocamdata nu s-a adoptat nicio masura. (...) Sunt propuneri ale specialistilor si adoptate de CNSSU. Vor fi pe ordinea de zi a sedintei de astazi", a spus premierul.Ludovic Orban a insistat pe necesitatea sprijinului autoritatior locale si a precizat ca purtarea mastii va fi obligatorie in aer liber, doar in zonele aglomerate si in intervale de timp stabilite de specialisti, "de Directiile de Sanatate Publica si probabil si reprezentati din partea prefecturii, in functie de evaluarea riscului epidemiologic".Masurile adoptate in sedinta de aseara a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta:- obligativitatea purtarii mastii de protectie si in aer liber, doar in anumite zone si intervale de timp -cu exceptia persoanelor care desfasoara activitate fizica intensa si a copiilor mai mici de cinci ani- inchiderea teraselor si salilor de jocuri de noroc, dupa ora 23:00, iar salile de jocuri de noroc vor fi si ele inchise dupa ora 23:00- doar familiile (sot, sotie, copii) vor avea voie sa nu respecte distantarea fizica, pe plaja