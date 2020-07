Orban: Nu ne gandim la relaxare, dar nu ne dorim nici restrictii. Economia trebuie sa functioneze. Respectati regulile

"Sa se protejeze, sa respecte normele de protectie sanitara. Sunt lucruri simple. (...) Daca ne imbolnavim, ducem boala acasa si ii imbolnavim, in primul rand, pe cei dragi. (...) Trebuie sa fim responsabili si sa ne pazim de acest virus pervers. Nu e cazul sa ne gandim la relaxare, dar nu ne dorim nici restrictii si, mai ales, nu ne dorim sa mai afectam economia in niciun fel. Economia trebuie sa functioneze, in fiecare saptamana adoptam toate actele normative pentru a transpune in practica planul de relansare economica", a declarat Orban, la Novaci, noteaza AGERPRES.