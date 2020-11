Orban, despre masurile anti-pandemie: "Cand ai 10.000 de cazuri pe zi nu poti sa te faci ca nu vezi"

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, in Parlament, ca datele referitoare la pandemie arata ca Romania intre tarile europene se gaseste pe locul 18, avand 484 de infectari la 100.000 de locuitori, in conditiile n care alte state au depasit 1.500 de cazuri."Cu toate astea, masurile pe care le luam si pe care le folositi cu scop electoral sunt dictate de obligatia noastra de a apara sanatatea oamenilor. Cand ai 10.000 de cazuri pe zi nu poti sa te faci ca nu vezi si sa nu iei masuri care sa protejeze viata si sanatatea oamenilor", a afirmat Orban.Romania a depasit, saptamana trecuta, pragul de 10.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore.Citeste si: