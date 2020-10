VIDEO Premierul Romaniei: Nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de ingrijiri spitalicesti

"Anchetele epidemiologice - aici am inteles ca ati avut deja discutii cu reprezentantii medicilor de familie. Asteptam niste rezultate, pentru ca avem nevoie de implicarea medicilor de familie, in diferitele etape. Capacitatea de a evalua starea de sanatate - nu trebuie sa ajungem la blocarea capacitatii de evaluare a starii de sanatate. Cine nu are simptome, cine nu are in mod evident nevoia de a i se evalua starea de sanatate, nu trebuie sa se duca la spital neaparat. Poate medicul de familie sau un medic de la Directia de sanatate publica sa ii evalueze starea de sanatate. Nu putem aglomera spitalele cu persoane care nu au nevoie de evaluarea starii de sanatate sau de ingrijiri spitalicesti, lasand persoane care poate au nevoie de ingrijiri spitalicesti sa astepte", a precizat Orban, in debutul sedintei de Guvern.El a vorbit, de asemenea, despre aplicarea unor "zone intermediare" pentru pacientii care au nevoie de ventilare mecanica, dar nu necesita internarea la terapie intensiva."Evident, cresterea capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva si mai serioasa aplicare a acelor zone intermediare. Numarul de pacienti care sunt tratati in sectiile de terapie intensiva este mai mare decat numarul pacientilor care sunt in ventilatie mecanica. Trebuie sa se faca o evaluare si mai ales sa se prevada aceasta zona intermediara pe care am gandit-o, astfel incat sa nu existe nicio persoana care sa aiba nevoie de ventilare mecanica pentru care sa nu existe posibilitatea de a asigura ventilarea mecanica", a spus Orban.Premierul a subliniat importanta cresterii capacitatii de testare, dar si a capacitatii de raspuns a Directiilor de sanatate publica, mentionand in acest sens inclusiv posibilitatea unor parteneriate cu companii private."In continuare urmarim obiectivele clare: cresterea capacitatii de testare. Am discutat de masurile pentru cresterea capacitatii de testare. Sa nu existe niciun blocaj. Nici la recoltarea exudatului. Aici, aveti grija, trebuie putin nuantata reglementarea, astfel incat sa nu apeleze toti cei care nu au simptome evidente la 112, pentru ca incarca sistemul de ambulanta si reduce capacitatea de raspuns pe care o are pentru urgentele reale. Aici va trebui sa gasim o solutie ca sa diminuam excesul de apeluri catre 112, prin cresterea capacitatii de raspuns a Directiilor de sanatate publica. Acolo unde este nevoie, faceti parteneriate inclusiv cu companii private, care sunt specializate in astfel de tipuri de activitati, inclusiv de tip call center, ca sa cresteti capacitatea de raspuns. Digitalizarea este iarasi foarte importanta, astfel incat sa fluidizam toate procesele", a precizat Orban.