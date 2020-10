Ordinul care interzice "autoservirea" painii in magazinele din Romania. Proiectul, conceput de Protectia Consumatorilor

Proiectul legislativ a fost conceput de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ( ANPC ) si a intrat in procedura de dezbatere publica miercuri, 4 octombrie.Proiectul, odata intrat in vigoare, ar urma sa modifice radical procedura legala de comercializare a produselor de panificatie in Romania.Ordinul priveste "painea si produsele de panificatie care nu se prezinta, lacomercializare, intr-un ambalaj de protectie sanitara"."Operatorul economic ce comercializeaza produsul are obligatia de a furniza aceste produse prin intermediul "vanzarii asistate", respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul catre consumator. Se interzice comercializarea painii si a produselor de panificatie nepreambalate prin "autoservire", catre fiecare consumator", se arata in proiectul legislativ.In acelasi timp, proiectul prevede ca, la comercializarea in vrac a painii si a produselor de panificatie, operatorii economici sunt obligati sa afiseze in structurile de vanzare urmatoarele elemente:- denumirea sub care se vinde produsul;- denumirea furnizorului;- cantitatea neta/bucata;- pretul de vanzare cu amanuntul, exprimat in lei/bucata;- pretul pe unitatea de masura, exprimat in lei/kg.- componentele cu efecte alergene: dupa denumirea fiecarui produs alimentar care are incompozitie substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta mentionate in anexa II din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 se va inscrie "contine: ..." urmat de numele substanteisau a produsului care poate cauza alergii sau intoleranta mentionate in anexa II dinRegulamentul (UE) nr.1169/2011", se mai arata in proiect."Avand in vedere atributiile ANPC, de supraveghere si control, precum si de informare corecta a consumatoilor, consideram ca este necesar acest act normativ pentru protejarea consumatorilor, persoane fizice", se arata in textul justificativ al proiectuluiCe prevede ordinul Referatul nr.7889/20.08.2020 intocmit de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite un ordin care stabileste conditiile care trebuie respectate la comercializarea in vrac a painii si a produselor de panificatie."Consideram ca, prin proiectul de act normativ, se asigura o mai buna protectie a sanatatii si vietii consumatorilor din Romania cat si informarea acestora cu privire la substantele sau produsele care pot cauza alergii sau intoleranta in cazul painii si a produselor de panificatie comercializate in vrac", mai arata oficialii de la ANPC.Multi investitori in industria de panificatie autohtona sustin initiativa si considera ca obiectivul principal este interesul consumatorilor. Un studiu recent efectuat la Universitatea Bucuresti arata ca painea neambalata ramane contaminta dupa contactul cu SARS-CoV-2 "Zilnic peste 5 milioane de produse de panificatie trec in Romania prin mii de maini si astfel sunt expuse la contaminarea cu COVID.Au trecut peste 200 de zile si urmeaza alte 200 de pandemie si fara dubiu mii de persoane s-au contaminat prin atingerea painii neambalate. Ca sa fie consumata, painea este atinsa pe o suprafataextinsa, dusa catre gura si implicit catre nas (poarta principalade infectare. Multiple studii au aratat ca virsul este viabil pe suprafete zeci de ore. Este motivul pentru care se insista pe spalarea pe maini. Painea neambalta nu poate fi dezinfectata si este suport pentru COVID. Rafturile de produse congelate sunt expuse de sute de ori intr-o zi si la respiratia si atingerea cumparatorilor, unii bolnavi. Sunt mii de locatii in care acest fenomen se repeta", arata sustinatorii ordinului.Urmatorul pas in demersul initiat de ANPC este conturarea formei finale a actului normativ si notificarea Comisiei Europene cu privire la intentia de emitere. Dupa aprobare, noul ordin va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial.Citeste si: Profesor la Universitatea Bucuresti, despre studiul privind impactul SARS-CoV-2 asupra painii ambalate: "Aceste produse sunt complet sigure. Nu transmit virusul"