Ordinul privind deschiderea salilor de fitness si aerobic: accesul se va face pe baza de programare, dupa triajul observational si termometrizare

Se va tine evidenta persoanelor care au folosit sala in fiecare interval orar. Numarul de persoane care se antreneaza la un moment dat va fi limitat in functie de capacitatea salii, astfel incat fiecarei persoane sa-i revina un spatiu de 7 mp in cazul exercitiilor la aparate si 10 mp in cazul exercitiilor de tip aerobic.Se va evita utilizarea aparatelor in regim de circuit si se va incuraja utilizarea unui singur tip de aparat in cadrul aceleiasi sesiuni de antrenament.Se delimiteaza spatiile de exercitii, cu mentinerea distantei fizice de minim 1,5 metri intre orice doua persoane la exercitiile pe aparate si de minim 2 metri la exercitiile de tip aerobic.Aparatele vor fi dezinfectate inainte si dupa fiecare utilizator.De asemenea, se interzice folosirea in comun a dusurilor, saunei si altor zone cu risc mare de transmitere a virusului.Vestiarele trebuie sa fie prevazute cu materiale de curatenie si dezinfectie a mainilor si vor fi curatate inainte si dupa fiecare utilizare.