Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii a fost publicat: Cine e exceptat de la masura si de ce

Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.Conform ordinului, "pe durata starii de alerta, in spatiile publice inchise, spatiile comerciale si la locul de munca, se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, in conditiile si cu respectarea instructiunilor generale privind masurile de igiena prevazute in aenxa" care face parte din ordin.De asemenea, pe durata starii de alerta, se instituie "obligativitatea institutiior publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu efectuarea triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor".Ordinul are si o anexa cu instructiuni generale privind masurile de igiena, care contine situatiile exceptate de la purtarea mastii.Masca trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca pe toata durata prezentei in aceste spatii.In functie de evaluarea riscului, facuta de medicul de medicina muncii, pot exista unele exceptii: angajatul este singur in birou, persoana sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare, persoana desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta), prezentatorii TV si invitatii acerstora, cu conditia pastrarii unei distante de 3 metri intre ei, vorbitorii in public, in spatii interioare, cu conditia respectarii distantei de 3 metri fata de public si a prezentei a cel mult 16 persoane. Masca nu este obligatorie nici pentru copiii cu varsta sub 5 ani.Ordinul contine si indicatii referitoare la modul de utilizare a mastii.In ceea ce priveste triajul epidemiologic, acesta nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal si consta in masurarea temperaturii cu termometru noncontact, iar temperatura nu trebuie sa depaseasca valoarea de 37,3 grade Celsius, careia i se poate adauga marja de eroare prevazuta de prospectul dispozitivului.Daca temperatura este mai mare, se va face o noua masurare dupa 2-5 minute. Daca temperatura este in continuare peste 37,3 grade Celsius asociata si cu simptome respiratorii, persoana respectiva este trimisa la medicul de familie.Acesta poate recomanda testarea daca pacientul se incadreaza in definitia de caz pentru suspectii de COVID-19.