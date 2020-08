Organizatia Mondiala a Sanatatii a discutat cu cercetatorii din Wuhan despre originile COVID-19

Discutiile au inclus informatii noi cu privire la rezultatele unor studii desfasurate pe animale. Autoritatile chineze au luat decizia de a inchide o piata de animale din Wuhan la inceputul epidemiei, la o zi dupa ce s-a constatat ca unii dintre pacienti erau comercianti din acea piata.OMS sustine ca acest virus provine, cel mai probabil, de la lilieci si ca este posibil sa fi trecut printr-o gazda intermediara, un alt animal, inainte de a ajunge la oameni.Rezultatele investigatiei desfasurate de OMS sunt asteptate cu nerabdare de oamenii de stiinta si de guvernele lumii."Echipa a avut discutii extinse cu omologi chinezi si a primit noi informatii despre studii epidemiologice, biologice si despre analize genetice si cercetari asupra animalelor" a declarat pentru reporteri purtatorul de cuvant OMS, Christian Lindmeier, adaugand ca unele discutii cu virusologii din Wuhan au fost inregistrate video.Misiunea OMS din China, formata din doi specialisti in sanatatea animalelor si in epidemiologie, a primit sarcina de a pregati terenul pentru o echipa mai mare de experti internationali si chinezi care vor incerca sa determine modul in care virusul care provoaca COVID-19 a trecut de la animale la oameni.Orasul chinez Wuhan ar putea sa nu fie locul de origine al noului coronavirus , a declarat luni un oficial cu rang inalt din structura OMS, Mike Ryan, care a anuntat demararea unor studii ample pentru depistarea speciilor de animale care au transmis virusul SARS-CoV-2 la oameni."Faptul ca semnalul de alarma s-a declansat acolo nu inseamna neaparat ca acela este locul in care boala a trecut de la animale la oameni", a declarat Mike Ryan, directorul departamentului de urgente din cadrul OMS, intr-o conferinta de presa organizata in format virtual la Geneva.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat la sfarsitul lunii iunie ca o mica echipa de la OMS se va deplasa in China pentru a pregati viitorul studiu.A fost nevoie de o luna pana cand expertii OMS si omologii lor chinezi au trasat liniile directoare ale acestui plan de lucru.Vineri, expertii dintr-un grup international care consiliaza OMS in domeniul pandemiei de COVID-19 au anuntat ca agentia pentru sanatate din cadrul ONU ar trebui sa accelereze cercetarile ce vizeaza descoperirea sursei de origine animala aflate la baza aparitiei noului coronavirus.