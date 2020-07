Organizatia Mondiala a Sanatatii intrerupe testele clinice pentru hidroxiclorochina si combinatia Lopinavir-Ritonavir pentru pacientii COVID-19

"Aceste rezultate preliminare arata ca hidroxiclorochina si combinatia Lopinavir-Ritonavir reduc putin sau deloc mortalitatea pacientilor COVID-19 spitalizati, comparativ cu standardul terapeutic. Cercetatorii studiului clinic Solidarity vor intrerupe testele imediat", precizeaza OMS intr-un comunicat.Studiul clinic Solidarity consta in aplicarea, pentru comparatie, a patru scheme terapeutice utilizate pana in prezent in tratarea bolnavilor de COVID-19.OMS mai precizeaza ca aceasta decizie de intrerupere a testelor clinice, luata pe baza recomandarii comitetului international de coordonare a studiului, nu afecteaza alte cercetari in care medicamentele mentionate sunt folosite in cazul pacientilor care nu sunt spitalizati sau in scop profilactic.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) oprise deja de pe 18 iunie testele clinice cu hidroxiclorochina ca potential tratament pentru bolnavii de COVID-19 spitalizati, ajungand la concluzia ca acest medicament antimalarie nu reduce rata lor de mortalitate.Combinatia Lopinavir-Ritonavir este un tratament pentru pacientii infectati cu HIV si a fost studiat de OMS ca posibila terapie impreuna cu hidroxiclorochina in cazul pacientilor COVID-19.O alta componenta a studiului condus de OMS evalueaza efectele potentiale ale medicamentului antiviral Remdesivir