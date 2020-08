OMS: Numarul tinerilor cu COVID-19 s-a triplat in cinci luni. Sursa infectiilor - cluburile de noapte si plajele

O analiza efectuata de OMS la nivelul celo 6 milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus produse in perioada 24 februarie - 12 iulie a constatat ca ponderea persoanelor cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani a urcat de la 4,5% sa 15%.In afara de Statele Unite, care se afla pe primul loc, cu un total de 4,8 milioane de cazuri, state europene ca Spania, Germania si Franta, si state asiatice precum Japonia, au anuntat ca multi dintre cei infectati sunt tineri."Persoanele mai tinere tind sa fie mai putin vigilente sa poarte masca si sa respecte distantarea sociala", a declarat Neysa Ernst, director in cadrul diviziei pentru siguranta biologica la Johns Hopkins Hospital, in Baltimore, Maryland."Calatoriile maresc probabilitatea de contractare si raspandire a Covid-19", a spus aceasta, adaugand ca tinerii circula mai mult pentru a merge la serviciu, la plaja sau la pub, sau pentru a cumpara alimente.Cresterea numarului de cazuri noi de coronavirus, asa-numitul al doilea val de infectii, a determinat unele tari sa impuna noi restrictii asupra calatoriilor, in timp ce companiile farmaceutice incearca sa gaseasca un vaccin pentru virusul care a provocat peste 680.000 de decese la nivel mondial si a dus la declanarea unei crize economice.Intre copiii cu varste de 5-14 ani, ponderea infectarilor a fost de 4,6%, in crestere de la 0,8%, in perioada 24 februarie - 12 iulie, cand testarile au crescut, iar expertii in domeniul sanatatii sunt ingrijorati ca redeschiderea scolilor ar purtea duce la o crestere a numarului de cazuri.Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infectioase din Statele Unite, a cerut tinerilor, luna trecuta, sa mentina distantarea sociala, sa poarte masti si sa evite locurile aglomerate, avertizand ca si persoanele asimptomatice pot raspandi virusul.Si expertii in domeniul sanatatii din alte tari au cerut masuri similare, ei spunand ca tinerii infectati au simptome putine.