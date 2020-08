Previziune sumbra a Organizatiei Mondiale a Sanatatii: va fi "o epidemie foarte lunga" de COVID-19

Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia", a subliniat ca durata sa va fi cu siguranta foarte lunga", a indicat OMS in comunicat."OMS continua sa estimeze ca riscul de Covid-19 este foarte crescut", adauga comunicatul. "Comitetul de urgenta" (compus din 18 membri si 12 consilieri) "a subliniat importanta unui raspuns care trebuie sa fie national, regional si global" in fata pandemiei.Coronavirusul a infectat cel putin 17,6 milioane de persoane in lume si a provocat peste 680.000 de morti , potrivit unui bilant facut de AFP plecand de la surse oficiale.Comitetul de urgenta a cerut OMS sa furnizeze tuturor tarilor instructiuni pragmatice ca raspuns la pandemie, "cu scopul de a reduce riscul ca reactiile la epidemie sa nu slabeasca, in contextul presiunilor socio-economice".Comitetul recomanda de asemenea ca OMS sa accelereze cercetarile referitoare la virusul inca necunoscut, in special originea sa animala si eventualele mijloace de raspandire pe cale animala.El a cerut sa fie clarificate "modurile de transmitere (a virusului), potentialele mutatii, imunitatea, protejarea".Reuniunea comitetului, care a durat sase ore, s-a desfasurat la OMS Geneva. Este prevazut sa se intalneasca din nou in trei luni."Aceasta pandemie este o criza sanitara asa cum nu vedem decat una pe secol si efectele sale se vor resimti in deceniile care vor veni", a declarat vineri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.