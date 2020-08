Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda evitarea procedurilor stomatologice care genereaza aerosoli pentru a preveni raspandirea COVID-19

''OMS sugereaza evitarea sau reducerea la minimum a tuturor procedurilor care genereaza aerosoli'', foarte frecvente in stomatologie (echipamente de mare viteza, ultrasunete, pulverizare si altele), a declarat marti, in cadrul unei videoconferinte, doctor Benoit Varenne din cadrul Programului de sanatate oro-dentara al OMS.In recomandarile sale adresate autoritatilor din sistemul de sanatate si personalului din acest sector, organizatia ONU ofera sfaturi tehnice pentru minimizarea acestor proceduri atunci cand acestea sunt indispensabile (aspiratie rapida, climatizare adecvata si altele).Cu toate acestea, organizatia a subliniat importanta ingrijirii stomatologice, adesea trecuta cu vederea, fiind considerata ''costisitoare'' si ''nefiind inclusa in asistenta medicala de baza in numeroase tari'', a precizat Varenne.''Afectiunile stomatologice reprezinta o povara sanitara neglijata in multe state. Ele sunt surse de suferinta, izolare sociala si chiar deces '', cum este noma, o forma de cangrena a cavitatii bucale ce afecteaza cu precadere copiii care sufera de malnutritie, care au o stare de sanatate precara si o igiena deficitara, a subliniat responsabilul OMS.''Se estimeaza ca aproape 3,5 miliarde de persoane sufera de afectiuni oro-dentare. Peste 500 de milioane de copii au carii'', a precizat el.In acest context deja dificil, ''serviciile de sanatate oro-dentara sunt puternic afectate'' de pandemia de Sars-Cov-2, multe fiind suspendate in fata riscurilor la care este expus personalul din acest sector, in conditiile in care cererea s-a redus, pacientilor ''fiindu-le frica'' sa recurga la aceste servicii.''75% dintre statele membre OMS au indicat in cadrul unui sondaj ca serviciile lor stomatologice au fost partial sau total perturbate'', a spus Varenne.Pe baza acestei constatari, OMS recomanda instituirea unor sisteme de consultare la distanta pentru a evalua urgenta ingrijirii, sugerand ca interventiile ''neesentiale'' (controale, curatare, ingrijire preventiva) ''sa fie intarziate''.OMS recomanda totodata sa fie oferite sfaturi privind igiena esentiala pentru o sanatate dentara buna (periaj, nutritie adecvata, atentionari contra utilizarii zaharului, tutunului, alcoolului) si sa fie respectate protocoale stricte pentru consultari fizice (distantare, echipamente, sterilizare, dezinfectare sistematica intre doua consultatii, precum si interzicerea prezentei unei persoane insotitoare la cabinet).