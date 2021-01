Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo dezmint discutiile privind anularea competitiei

Intr-un discurs tinut personalului Tokyo-2020, directorul general al Comitetului de organizare, Toshiro Muto, a calificat drept "informatii false" speculatiile din mass-media japoneza, conform carora soarta JO urmeaza sa fie discutata impreuna cu responsabilii Comitetului International Olimpic (CIO), in cursul lunii viitoare."Atunci cand acest gen de informatii ies la suprafata anumiti oameni se pot simti ingrijorati. Vreau sa spun ca noi nu gandim deloc in acest mod si ca aceste articole sunt false", a declarat Muto.Acesta a comentat, totodata, rezultatele unui sondaj publicat duminica care a raportat o noua scadere a sustinerii publicului japonez fata de Jocuri. Conform datelor furnizate de agentia Kyodo, 45% dintre japonezi au cerut amanarea Jocurilor pentru a doua oara, iar 35% au declarat ca sunt in favoarea unei anulari directe a competitiei.Oficialul nipon a incercat sa dea o influenta pozitiva acestui sondaj. "Numarul persoanelor care cer amanarea Jocurilor a crescut foarte mult, dar inseamna ca acesti oameni doresc in continuare ca Jocurile sa se desfasoare" a spus Muto."Desigur, pentru ca acestea sa aiba loc, trebuie sa ne asiguram ca avem Jocuri sigure, cu masuri impotriva virusului. Daca gandesti in acest mod, cred cu adevarat ca oamenii se vor alatura din ce in ce mai mult acestei idei", a adaugat el.Fostul mare canotor britanic Matthew Pinsent a cerut luni ca Jocurile Olimpice de la Tokyo sa fie reprogramate in 2024, Jocurile de la Paris sa aiba loc in 2028, iar cele de la Los Angeles in 2032.CITESTE SI: Alexander Nanau, regizorul filmului Colectiv, refuza Medalia "Meritul Cultural" conferita de Klaus Iohannis: "Cred ca este cel mai cinic moment"