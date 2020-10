OUG care prevede ca asimptomaticii nu mai trebuie sa se prezinte la spital, prezentata in sedinta de Guvern

Intrebat, in cadrul unui briefing de presa, in ce stadiu, din punct de vedere legal, se afla propunerea ca asimptomaticii confirmati cu COVID-19 sa nu mai fie nevoii sa mearga la spital, in contextul cresterii numarului de imbolnaviri Raed Arafat a declarat ca exista un proiect care a fost prezentat in sedinta de Guvern, fara ca o deciziei in acest sens sa fi fost adoptata formal."Este un proiect de ordonanta de urgenta care l-a pregatit Ministerul Sanatatii, astazi a fost in prima prezentare, acolo se vor face anumite modificari legislative (...) astfel incat persoanele asimptomatice sa fie abordate altfel, asa cum recomanda grupul medical care se ocupa de acest lucru", a declarat Raed Arafat.In ceea ce priveste transportul pacientilor, Arafat a precizat ca nu exista niciun risc atata vreme cat pacienti confirmati pozitiv sunt transportati la evaluare medicala mai multi intr-un mijloc de transport asigurat de autoritati , insa pentru suspecti este nevoie de mijloc de transport separat, acestia neputand fi transportati cu alte persoane in acelasi autovehicul.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat, duminica, la Iasi, ca bolnavii asimptomatici vor fi evaluati la domiciliu, iar apoi vor fi programati pentru investigatii , in timp ce pacientii simptomatici cu comorbiditati vor ramane in continuare internati in spital.Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca spitalele nu pot fi aglomerate cu persoane care nu au nevoie de ingrijiri medicale, in defavoarea altor oameni care poate au negoie de ingrijiri spitalicesti."Cine nu are simptome, cine nu are in mod evident nevoia de a i se evalua starea de sanatate, nu trebuie sa se duca la spital neaparat", a completat seful Executivului.