OUG prin care de luni se instituie mai multe masuri pentru prevenirea si limitarea pandemiei, publicata in Monitorul Oficial

Masurile, ce vor fi instituite incepand de luni, 9 noiembrie, sunt cuprinse in OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca.Potrivit Hotararii Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, incepand cu data prezentei hotarari la nivelul Romaniei se propune instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, la nivel national, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise si inchise, indiferent de valoarea ratei de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile.In vederea evitarii aglomerarii transportului public, se propune ca toate institutiile publice, precum si toti operatorii economici publici sau privati sa aiba obligatia organizarii activitatii si desfasurarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu, iar acolo unde specificul activitatii nu permite acest lucru, sa se organizeze programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin 2 ore. Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de prefecti si de catre Inspectia Muncii.In toate localitatile din Romania, se propune interzicerea circulatiei persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23,00 - 5,00.Prin exceptie de la prevederile alin. (1), circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa in intervalul orar 23,00 - 5,00 pentru urmatoarele motive: deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi; deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente; deplasari in afara localitatilor a persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil;Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.Se propune interzicerea desfasurarii de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.Se propune suspendarea activitatii pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare.Se permite activitatea pietelor agroalimentare ce pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara.Se propune ca, pentru spatiile exterioare in care se desfasoara activitati de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice, care au fost amenajate si pot fi asimilate spatiilor publice inchise, astfel cum sunt ele definite in Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt aplicabile in mod similar regulile si masurile de protectie sanitara, prevazute in anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Se propune instituirea obligatiei pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private sa-si organizeze si desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00 - 21,00.Prin exceptie, in intervalul orar 21,00 - 5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.Prin exceptie, unitatile farmaceutice, benzinariile si operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.Se propune ca implementarea masurilor prevazute in prezenta hotarare sa se realizeze pe o perioada de 30 de zile, urmand ca la finalul acesteia, in functie de evolutia situatiei epidemiologice, sa se hotarasca, dupa caz, mentinerea, eliminarea sau modificarea acestora.Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.