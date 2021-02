Pacient din California, reinfectat cu o noua tulpina COVID-19, cu toate ca trecuse deja prin boala. "Incarcatura virala a fost foarte ridicata"

Denumita CAL.20C, noua varianta a fost identificata luna trecuta la o persoana infectata in iulie anul trecut cu o varianta anterioara a coronavirusului, au anuntat cercetatorii de la Universitatea din California, Berkeley."Este cu adevarat semnificativ faptul ca varianta CAL.20C, care pare sa fie prezenta in cel putin o treime dintre cazuri (in California), a reusit sa reinfecteze pe cineva", a declarat Stacia Wyman, om de stiinta in cadrul institutului de genomica al universitatii."Incarcatura virala a acelei persoane a fost foarte ridicata", a precizat Wyman. Intr-un set de 95 de genomuri virale colectate intre 4 noiembrie si 21 ianuarie, cercetatorii institutului au descoperit ca 26% erau asociate noii variante, CAL.20C.Potrivit cercetatorilor de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, CAL.20C este distincta de varianta mutanta, mai contagioasa, identificata pentru prima data in Marea Britanie - cunoscuta sub denumirea B.1.1.7 - care se raspandeste la randul sau in SUA.In California de Sud, varianta din Marea Britanie a fost asociata cu unele "cazuri dispersate de coronavirus" in comitatele Los Angeles, San Diego si San Bernardino, au declarat miercuri cercetatorii de la Cedars-Sinai.In schimb, tulpina CAL.20C a fost identificata la 36,4% dintre cazurile analizate intr-un studiu recent al Cedars-Sinai.Nu se cunosc deocamdata multe informatii despre CAL.20C, insa exista temeri ca si aceasta ar putea sa fie mai infectioasa.CAL.20C este definita de mutatii multiple in proteina S, o caracteristica pe care o impartaseste atat cu varianta din Marea Britanie cat si cu cea din Africa de Sud, conform constatarilor de la Cedars-Sinai, distribuite online pentru evaluare inter pares.Tulpina CAL.20C include varianta de virus L452R raportata de Departamentul de Sanatate Publica din California luna trecuta, noteaza DPA.