STUDIU Pacientii cu COVID-19 care au fost spitalizati pot prezenta simptome timp de mai multe luni

Cercetarea, condusa de oameni de stiinta de la Universitatea Oxford, a analizat impactul pe termen lung al COVID-19 asupra unui numar de 58 de pacienti spitalizati cu aceasta afectiune.S-a constatat ca unii pacienti prezentau anomalii la nivelul mai multor organe dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus si ca inflamatia persistenta a cauzat probleme timp de cateva luni.Studiul nu a fost evaluat de catre alti oameni de stiinta, dar a fost publicat inainte de revizuire pe site-ul MedRxiv.''Aceste constatari subliniaza necesitatea de a explora in continuare procesele fiziologice asociate COVID-19 si de a se dezvolta un model holistic, integrat, de ingrijire clinica pentru pacientii nostri dupa ce au fost externati din spital'', a declarat Betty Raman, medic in cadrul Departamentului de Medicina Radcliffe de la Oxford, care a condus cercetarea.Un raport initial al Institutului National pentru Cercetare in domeniul Sanatatii (NIHR) din Marea Britanie, publicat saptamana trecuta, a relevat ca starea de boala prelungita dupa infectarea cu noul coronavirus poate implica o gama larga de simptome care afecteaza toate zonele corpului si mintea, noteaza Reuters.Rezultatele studiului Oxford au demonstrat ca la doua pana la trei luni de la debutul COVID-19 64% dintre pacienti prezentau simptome manifestate prin senzatie de lipsa de aer, iar 55% au raportat stare de oboseala semnificativa.Analizele RMN au scos la iveala anomalii la nivelul plamanilor in cazul a 60% dintre pacientii cu boala COVID-19, dar si al rinichilor (29%), inimii (26%) si ficatului (10%).''Anomaliile detectate... sunt preponderent corelate cu markeri serici ai inflamatiei'', a subliniat Raman. ''Acest lucru sugereaza o potentiala legatura intre inflamatia cronica si o deteriorare in curs a organelor'', a adaugat cercetatoarea.