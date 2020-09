Medicii: O anumita boala des intalnira la romani duce la forme grave in cazul infectarii cu noul coronavirus

"E ingrijorator ca numarul de cazuri raportate in ultimele doua zile este in crestere iar Bucurestiul este pe primul loc. Ingrijorator este ca la Institutul Marius Nasta numarul pacientilor cu forme moderate si severe reprezinta 80% din totalul celor internati, nu neaparat la terapie intensiva, dar care au nevoie de oxigen", a declarat medicul pentru Digi24 "Majoritatea au comorbiditati, dar surprinzator este ca forma severa de coronavirus daca au, de exemplu, o hipertensiune pe care, de regula, o trateaza si nu necesita spitalizare. Vedem tendinta nu doar la noi, ci si in Europa. Europa a intrat in valul doi, din pacate noi pornim in aceasta directie de pe o pozitie care nu ne avantajeaza deloc, cu numar mare de cazuri. Toamna va fi extrem de dificila. Avem lucruri pe care le putem face ca sa ne protejam de infectii", a mai spus medicul.