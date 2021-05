Peste 8.700 de pacienti au murit dupa ce au luat COVID-19 din spitalele din Anglia

Datele NHS arata ca, din luna martie a anului trecut, 32.307 persoane au contractat virusul in timp ce se aflau internate.In jur de 8.700 de pacienti au murit dupa ce au fost infectati cu SARS-CoV-2 in timp ce se aflau internati pentru alte probleme medicale.Cifrele, oferite de spitale , au fost descrise ca "inspaimantatoare" de rudele celor care au murit.Jeremy Hunt, fost ministru al Sanatatii, a spus ca boala Covid-19 contractata in spital "ramane unul dintre scandalurile tacute ale acestei pandemii, cauzand multe mii de decese inevitabile".Conducerea NHS si medicii au sustinut multa vreme ca spitalele s-au luptat sa opreasca raspandirea Covid-19 din cauza deficitului de rezerve pentru o persoana, de echipamente de protectie si din cauza incapacitatii de a testa echipele si pacientii la inceputul pandemiei.Cifrele oficiale oferite de entitatile NHS din Anglia arata ca, incepand cu martie 2020, 32.307 oameni au contractat probabil sau sigur boala in timp ce se aflau in spital, iar 8.747 dintre ei au murit. Asta inseamna ca aproximativ trei din zece (27,1%) dintre cei infectati astfel si-au pierdut viata in 28 de zile.The Guardian a obtinut datele, in baza legii privind accesul la informatii de interes public, de la 81 dintre cele 126 de unitati medicale din Anglia.Raspunsurile arata ca fiecare unitate a trebuit sa se confrunte cu ceea ce medicii numesc infectii nosocomiale sau dobandite in spital. Multe dintre spitale nu au avut posibilitatea sa izoleze pacientii cu Covid de restul celor internati, ceea ce a dus la transmiterea bolii.University Hospitals Birmingham a inregistrat cel mai mare numar de decese (408), urmat de Nottingham University Hospitals (279) si Frimley Health (259). Noua unitati medicale au inregistrat mai mult de 200 de decese.Numarul deceselor este influentat de factori precum marimea spitalului, numarul de rezerve pentru o persoana si capacitatea unitatilor de terapie intensiva, de populatia locala si de nivelul de infectare din cadrul acesteia.La cateva unitati, aproximativ o treime dintre oamenii care au murit din cauza Covid au fost infectati in spital. Intre acestea, Royal Cornwall Hospitals (36%), Salisbury (35.2%) si Kettering General Hospital (31.2%).Cei mai multi dintre cei 8.747 de oameni care au murit se aflau in spital, intre altele, pentru tratament in cazul unor fracturi, interventii chirurgicale si acutizarea unei boli grave.Cifrele includ oamenii care au murit in spital si pe cei decedati dupa ce au fost externati.NHS Anglia a publicat date privind infectiile cu SARS-CoV-2 contractate in spital incepand cu august 2020, insa nu a livrat statistici despre cati oameni au murit din acest motiv.Patruzeci si cinci de unitati au refuzat sa dezvaluie numarul deceselor inregistrate, in ciuda obligatiei legale in conformitate cu Legea libertatii de informare.Unitatilor NHS le este cerut sa monitorizeze cati oameni au contractat Covid in spitalele lor. Daca o persoana este confirmata intre 8 si 14 zile de cand a fost internata, este considerat ca boala a fost "probabil" dobandita in spital. Orice rezultat pozitiv dupa 15 zile de la internare este considerat drept caz "sigur" de infectie nosocomiala.Matt Fowler, co-fondator al campaniei Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, a spus ca prim-ministru Boris Johnson ar trebui sa devanseze ancheta promisa pentru 2022 pentru ca, pana in toamna, sa fie elaborat un raport intermediar care sa includa cele mai bune practici pentru prevenirea transmiterii bolii in spitale. Un purtator de cuvant al NHS a declarat ca spitalele nu trebuie invinuite. "Biroul pentru Statistici Nationale si alte date demonstreaza in mod cert ca sursa cresterii ratei de infectie in spitale este cresterea ratei in comunitate si, pe parcursul pandemiei, rapoartele saptamanale ale Serviciului de Sanatate Publica din Anglia au aratat clar ca focarele aparute in spitale sunt mai putin frecvente decat in alte locuri".Masurile "robuste" ale spitalelor de controlare a infectiilor includ tratarea pacientilor cu Covid si a celor non-Covid in zone separate si testarea tuturor persoanelor inainte de internare si de doua ori in prima saptamana, a mai spus purtatorul de cuvant.