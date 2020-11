FOTO/ VIDEO Momentul in care pacientii COVID care nu au mai avut loc la ATI in Bucuresti au plecat catre spitale din Moldova

15 pacienti vor fi dusi in spitale din Bacau, Iasi dar si din zona de vest a tarii au anunta ca au locuri libere.Primii cinci au plecat deja catre spitale din Iasi, Bacau si Botosani.Ambulantele i-au adus pe pacienti pe Baza 90 din Baneasa.Cei cinci au fost declarati transportabili in urma evaluarilor medicale.Au fost urcati in avion si trimisi catre spitale din Moldova.Avionul C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurat pentru misiuni medicale, transporta, in regim de urgenta, pe ruta Otopeni - Bacau - Iasi, cinci pacienti bolnavi de COVID 19.Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi au precizat ca vor primi doi pacienti, care vor fi internati la spitalul modular de la Letcani, potrivit Monitorul de Bacau. Spitalul Judetean Bacau va primi doar un pacient: "Am confirmat pentru un singur pacient"- Adrian Popa - managerul spitalului. Ceilalti pacienti vor fi transportati la alte spitale din Moldova.Urmatoarele zboruri vor fi planificate in perioada imediat urmatoare. Transportul pacientilor de la unitatile spitalicesti catre aeroport se realizeaza cu trei ambulante SMURD si doua ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Misiunea se efectueaza ca urmare a aprobarii ministrului apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, la solicitarea secretarului de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat Echipa medicala este formata din specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale si SMURD Bucuresti.Citeste si: